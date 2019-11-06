【共同興趣】親子瑜伽注重關係與交流　加強與孩子的連繫

瑜伽不但能讓體態更健康，還能令身體和精神得以放鬆和休息，是非常適合都市人的運動。原來爸爸媽媽和孩子一同做瑜伽，還能透過身體的接觸和言語的交流，促進親子關係，建立共同的話題和興趣。 場地提供：Fitness Bee 攝影：劉貳龍

親子瑜伽中不少動作需要二人互相扶持。

瑜伽不是成人的專利，眾所周知小朋友的筋骨柔軟，原來很多瑜伽動作也能做得很美。Fitness Bee瑜伽導師Tiffany指，親子瑜伽適合3至12歲的小朋友，導師會按小朋友的年齡，用簡單和生動的詞彙來解釋瑜伽動作，令他們更易明白。「例如會用動物，和小朋友說扮牛、扮貓，又或者會用交通工具，主題元素會用國家、旅行等等。」她說。如果小朋友的理解能力較好，導師除了動作以外，還會教導一些呼吸、放鬆和練習動作的挑戰。

「沒有運動基礎的小朋友和家庭成員也能做到！」Tiffany說，她認為和小朋友一起做瑜伽的時間，亦是親子一起放鬆的fun time，可以用愉快的心情度過30至60分鐘。而且即使在家練習，也只需預備2張瑜伽墊，甚至坐在床上也可以，穿上富彈性或運動的衣服，便可以隨時享受親子瑜伽的時光。

親子瑜伽包含的元素會更豐富，有單人、雙人和群體動作，又有二人輔助伸展，而且可以包含遊戲、音樂、藝術、正念和靜觀等元素，令小朋友更放鬆。 Tiffany

小朋友練瑜伽 有助控制情緒

親子瑜伽的條件門檻低，不論在家中、戶外、旅行、乘車的時間，只要有足夠的空間，隨時隨地都可以實行動態的親子時間，讓爸爸媽媽和小朋友暫時罷脫工作和功課的壓力，享受放鬆身心的時間。「而且，瑜伽之中有些具挑戰性、合作性的動作，家長可以鼓勵小朋友去完成，當中互相支持，建立互信的親子關係。」Tiffany也相信，家長會了解小朋友的能力，即使有些動作未臻完美，但肢體肌膚也會有所交流，令親子關係更親密。

親子瑜伽入門動作介紹

放鬆 Relax

父母和小朋友可以背對背坐，再一同練習呼吸（鼻吸鼻呼3次、再鼻吸口呼）

功效：一起放鬆、放下責任、批判，準備放鬆和玩樂的心情 。

放鬆。

聯繫 Connect

父母和小朋友面對面，擺出檯面式（Table Top） ，再由父母和小朋友輪流帶領，左右前後地扭動。

聯繫。

強化 Empowerment

父母和小朋友可以順序嘗試牛式（Cow Pose）、貓式（Cat Pose）3次，再轉換成下狗式（Dog Pose）3次，重複貓式（Cat Pose）和老虎式（Tiger Pose）。

平衡 Balance

父母和小朋友可以互相扶持，做出樹式（Tree Pose）和飛機式（Airplane Pose）

平衡。

支持 Support

父母和小朋友可以嘗試火烈鳥式（Flamingo Pose）、椅子式（Chair）和 雙人椅子式 （Double Chair）。

放下 Let go

最後，可以用大休式（Savasana）或 嬰孩式（Child's Pose）作結。

放下。

愉景新城即將於11月23及24日舉行親子瑜伽的體驗班，歡迎4至12歲的小朋友和家長一同參與，參加者還可以得到瑜伽包一份，以及額外選購小丸子特別版瑜伽墊，為健康一同努力。

查詢：2866 8193