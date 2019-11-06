【親子教養】正面管教三大信念　助孩子適應小學生活

孩子在幼稚園階段，只上半天課，功課少玩樂時間相對多，但當升上小學之後，不論是學校的上課模式甚至校園生活，也有很大的轉變，很多孩子一下子未能適應，更會出現情緒問題。

早前01親子連同「灼見名家教室」及「KIDS N YOU」合作，邀請到「KIDS N YOU」奇遇有限公司創辦人Karen及優才（楊殷有娣）書院小學部校長陳家偉，為家長分享正面管教方法及幼升小銜接，孩子由幼稚園升上小學時學校、家長和孩子三方所作的準備，及家長如何用正面管教的教養技巧來幫助孩子適應新環境。

場地提供：一葵

陳校長表示，在孩子成長的階段中，由幼稚園升小一，小六升中一，中六升大一等都是非常重要的關卡，當中「幼小銜接」更是「重中之重」，「孩子小小的年紀，在幼稚園已適應了四年，暑假過後就要重新適應新環境，從最低班別做起，心態上要許多適應。」

陳校長指聯合國教科文組織（UNICEF）早在1990年代就以提出「Readiness」的概念，認為幼升小，無論是家長，學校和孩子都要準備就緒，才可以順利接軌。但根據香港教育學院在2005年的研究指出在10%-30%的學童有不同程度的焦慮和壓力，當中有53%學生同時有2-3種的壓力呢！「幼小兩個階段要『無縫接軌』其實並不會自自然然發生的，小學應積極部署，與家長緊密溝通。」

陳校長在現場問了在場家長一條問題：「快樂和成績，二擇其一，家長如何為孩子選擇呢？」Karen很快就回答：「兩樣都要」。她分享了自己學習阿德勒學派的「正面管教」，找到一個最理想的教養方向。「我可以在每日管教孩子的同時增進親子關係，也可以在指引孩子學習的同時建立快樂童年。」

她更帶出「正面管教」的三大重要的信念，「首先要連結情感，再糾正行為，用「正面管教」的教養技巧去與孩子連結情感，加深對孩子的了解，從而增進親子關係。因為當我和孩子的關係越好，孩子就變得越來越合作，所以這讓我在糾正孩子的行為時更加得心應手。」

視犯錯為學習的機會也相當重要。「孩子不怕犯錯，也不怕挑戰。在學習上遇到困難時，他們仍充滿自信心。這促使他們喜歡學習，也主動學習。」Karen說。此外，她強調每個人都有追求卓越的動力：「當孩子了解自己有能力去克服生活的困難時，孩子自然會充滿能力感。由於每個人都有追求卓越的內在動力，所以孩子自會為自己感興趣的事而盡努力，也為自己有能力的事而感興趣。」她指既然快樂和成績都對孩子都重要，家長就要幫助孩子去爭取。「家長要記住兩者之間本身是沒有衝突的，也沒需要強迫自己只可以二擇其一。」