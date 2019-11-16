【在家玩樂】推介2個簡易製作遊戲　智樂：孩子咩環境都需要遊戲

近日小朋友停課，基於安全和健康理由，或者難以到不同的地方玩樂，部分的親子活動更已取消。不過，智樂Playright指出，無論環境如何、面對什麼情況，小朋友都需要遊戲，因為這是本能需要。該機構更一連推介不同的在家玩樂好點子，幫助家長和小朋友一同玩遊戲！

(Playright FB圖片)

好玩點子之一：透明膠畫圖畫

物資：顏色筆（水性／油性皆可）、衣物的包裝袋或剩餘的包書膠

基本玩法：

1. 將透明膠剪成如面孔大小

2. 爸媽拉直透明膠，放在面前

3. 孩子以顏色筆，隔著透明膠來畫出爸媽的臉

4. 一邊畫一邊看見對方的臉，滑稽指數大爆燈

好玩貼士：

1. 遊戲的重點不是美感或神似與否，而是家人互相繪畫對方的那份溫馨感。

2. 透明膠畫完，可用布抹乾淨，再行重用。

進化玩法：將透明膠包在穩固的桌子下，製造兒童視角的自家畫廊，讓小朋友的想像空間更大，出現更多遊戲變化。

(Playright FB 圖片)

好玩點子之二：紙筒管道

物資：廁紙筒、膠紙、小球類

基本玩法：

1. 將廁紙筒平放，水平剪開一半

2. 將4至5個半開紙筒以膠紙連接，製成一條長長管道

3. 將管道倚著小椅或梳化，製造斜道，放上紙球、錫紙球、小毛波，即可玩轆波波！

好玩貼士：

1. 管道的斜度或波波的物料也會影響轆波波的速度，就與孩子一同探索。

2. 管道不限於傾斜，也可在地上砌出長長管道，可讓孩子試試，當不用上膠紙時，如何確保管道穩固呢？

進化玩法：砌出多條管道，就可玩比賽，比拼快、也可鬥慢，還可比拼甚麼呢？