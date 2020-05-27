子女上課不專心　可能是觀察力不足　這個數三角形遊戲有助改善

陪孩子數三角形能有效提升其觀察力。（Andy Art/Unsplash）

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觀察力是輔助專注力集中的幫手，所以，觀察力差的孩子，經常會有專注力不足的困擾。

觀察力不足，孩子就會不專心？

例如：老師要同學站起來排隊去上音樂課，如果此時有兩個小朋友都沒有聽清楚老師的指令，但是觀察力好的小朋友，一看見別人站起來了，他就會有所察覺，並且留意到隔壁的同學還帶了笛子，於是，即使他沒有很清楚老師的指令，但他仍可以跟上大家的速度，拿好笛子站起來排隊，並不會造成老師的困擾；但是觀察力差的小朋友，則是東張西望不知道為什麼大家都站起來了，要等老師再次叮嚀他，他才會有所動作，如果老師沒有提醒他要帶笛子，他很可能就忽略了別人都有拿笛子這件事，所以，老師會認為他不專心，沒有集中注意力。

因為凡事慢半拍，學習也就跟不上進度，老師會覺得他影響班級效率或是認為他學習態度太過散漫。而孩子本身可能變得沒自信，認為自己很多事都落後同學，漸漸地對讀書失去興趣，上課時更加分心、恍神。

凡事慢半拍，學習成效自然比較差，可能會間接影響孩子的自信心，漸漸地對學習失去興趣。（Kidsplay親子就醬玩授權使用）

觀察力強，學習更有效率

善於觀察的人，通常具有較為冷靜、沉穩、思考的性格，因為他們習慣面對事情時，先眼觀四面、耳聽八方，於是，這些孩子的專注力也會更優於那些做事只看表面或是行事衝動的人。

如果一個孩子善於觀察，他就能夠在很快的時間內掌握環境中的訊息，並且進一步去發掘細微的差異性，他就可以用較短的時間去做知識的理解及分析，事半功倍的表現，自然就能提昇他做事速度及學習的專注力。

所以，有良好的觀察力，可以輔助學習更為專心，使孩子在合理的時間內做出正確的反應，老師會認為這個孩子很專心、有仔細聆聽老師交代的事。

能提升專注力的親子小遊戲：數三角形（按下圖看看所需道具、玩法和技巧↓↓↓

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【本文獲「KidsPlay親子就醬玩」授權轉載。】

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