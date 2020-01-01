能提升考試答題速度及正確率的神奇小遊戲　不需道具隨時隨地可玩

我兒子讀幼兒園大班，他在家裡的時候，我叫他做什麼事情，他經常都不配合，感覺是右耳進左耳出，就算我提醒很多次，他還是非常不專心，有時候連回答我的問題都答非所問，可是，老師卻說他在學校沒有這些問題，我覺得很奇怪，是不是該帶他去檢查？

文：阿鎧老師（張旭鎧）

經過和學校老師討論及觀察之後，我們發現這個孩子的專心是有環境上的差異，因為學校老師很懂得孩子的心理，總是用鼓勵的方式去引導孩子做事，加上同學之間的刺激，所以，孩子在學校表現很正常，沒有不專心的問題。

反過來看，這位孩子的家長總是習慣用命令的方式要求他做事，如果孩子表現不好，家長就會罵他，造成他的叛逆、對抗心理，他故意和家長唱反調。

後來，我們教家長改變管教孩子的用語，並請家長和孩子一起來我們這兒學習良好的親子溝通技巧。在很快的時間內，孩子就改變了，過去心不在焉、答非所問的問題也消失了，家長發現原來他的孩子是能夠專心也可以溝通的。

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【本文獲「KidsPlay親子就醬玩」授權轉載。】