【台北遊樂場考察】兒童遊樂規劃師：著重共融綠化　好玩夠刺激

由深水埗區七間青少年綜合服務中心聯合舉辦的「童話遊樂場」計劃，於過去兩年共培育超過70名區內兒童成為「社區遊樂規劃師」，就遊樂設施向康文署管理人員表達意見。其中香港基督教服務處「深東樂Teen會」更於暑假帶同十位年齡由10至12歲的「規劃師」到訪台北，實地考察七個遊樂場，放眼看世界，了解當地的遊樂場規劃。在孩子眼中，台北的遊樂場有什麼值得香港借鑑的地方？港台的遊樂設施和配套，又有什麼分別？ 攝影：黃寶瑩、受訪者提供

管理主義 設施一成不變

香港基督教服務處「深東樂Teen會」的兒童隊社工李澤霖（李sir）是今次「玩轉香港台北計劃」的帶隊社工，他表示，計劃包括一系列批判思考訓練、小組討論，以及到本地各區遊樂場進行實地視察，但在計劃進行一段時間後，發現小朋友的討論開始遇到樽頸，便想到出國考察，讓小朋友開開眼界，帶出更實在的意見。「台北的文化氣候和城市規劃與香港相近，參考價值相對較高。我們讓小朋友們自行做資料搜集，經投票選出七個地點，再由導師安排行程。」

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團隊利用五天時間，走訪大都會台北公園、中和員山公園、錦和運動公園、花博公園、樹德公園、天母東和公園及風禾公園。幾位「規劃師」異口同聲表示，台北的遊樂設施普遍比香港的更多元化和刺激，例如在一個公園內，已設有數個不同設計、用料不同的韆鞦、繩網陣，亦設依山而建的鋁製滾筒滑梯、石滑梯等香港少見的設施。Mandy直言：「台北的遊樂場好玩過香港過百倍，就算最唔好玩、最多蚊嗰個，都好過香港任何一個公園，康文署實在唔了解我哋想玩啲咩。」Kayden補充：「公園設施太少，又唔刺激，滑梯一秒鐘就瀡完。」

「規劃師」在李Sir（中）的引導下進行討論。

團隊中的「老臣子」Benson指，這一切都源於香港公園規劃的「管理主義」，「有危險的話，啲人就要負責任，所以只會買舊有的組件，不會做新設計，令設施一成不變，太保守，應該要更用心，大膽啲去設計。」李Sir則觀察到，在台灣，即使去到一個不好玩的公園，孩子也會主動創作一些另類的玩法，但在香港，不好玩的遊樂場便索性不會去。「這正正帶出反思，香港和台北的遊樂設施也是外購組件，但為何台北的會相對吸引？」

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著重共融 兼具綠化元素

他們表示，台北的遊樂場設施著重共融，如設有輪椅韆鞦、輪椅氹氹轉等，讓傷健人士也可使用，而設施亦兼具刺激度和安全性。「遊樂場地面鋪有特製的樹皮木屑，就算跌倒也不會很痛。」李Sir補充：「當地市民會自備紙皮瀡滑梯，這樣便不會熱到屁股。在中和員山公園，他們更會放置一個籃子儲存紙皮，讓有需要的人使用。」

「規劃師」們表示，台北的遊樂場著重綠化，除了每個公園均種植不少花草樹木，有助減低公園溫度，更多數有著大草地，甚至小山丘，讓孩子可以用紙皮墊著，從山丘滑下，相當刺激。他們認為，台灣遊樂場的佔地面積不比香港的大很多，但懂得善用空間，認為香港也可參考台灣的做法，多利用自然環境。Mandy指：「可嘗試依山而建，例如石硤尾公園的斜坡，已可建造一條滑梯。」

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李sir則認為，台北公園規劃的優勝之處，在於聆聽和採納用家的意見。「當地有由家長自發的聯盟組織，負責向市政府表達對遊樂設施的意見，其中花博公園便是採納他們意見而建成的。當地公園同時顧及使用者家長的需要，如設施旁邊會設有蓋地方，並鄰近洗手間和清潔設施。我們也希望推動這種由下而上的改變，從小孩子的聲音出發，讓成人可將他們的意見實體化。」