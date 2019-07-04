公園設施不足衞生情況差　機構建議試辦流動幼兒遊樂場

香港基督教服務處早前收集了444份深水埗及油尖旺區0-3歲幼兒家長對社區遊樂設施的使用及意見問卷，並於今日發布調查結果。而深水埗及油尖旺區有不少家庭更是居住在劏房，家中活動空間少，加上社區設施的不足，間接造成劏房家長與子女看手機的時間，比住公屋及私人屋苑的多1.5倍之多。 （攝影：李紫銘、部分圖片由香港基督教服務處提供）

居住空間不足 更顯公園重要

負責整合調查數據的朱漢榮指岀，研究顯示大部分家長都認為自己家居空間不足，阻礙與子女在家遊玩，而即使決定和子女外岀，最常去的仍是公園！

不過去公園對於劏房家庭來說阻礙較多，有36%受訪劏房家長要步行15分鐘以上才能到達最常去的公園，遠超公屋（21.3%）和私人單位住戶（17.9%）。而不論居住環境有差異，家長都很一致認為公園最重要的是安全和衛生，但現時的公園做到嗎？

公園不體貼、不安全、不整潔

社會工作員李文浩先生實地走訪60多個位於油尖旺及深水埗區的公園，發現家長要在網上找到附近公園資訊十分困難，尤其是一些小型公園及屋邨公園。而且網上難以找到每個公園的設施詳情，有時家長要親身去到，才發現所謂的公園只是一個球場而已，因而大失所望。 另外公園衛生情況普遍欠佳，到處有煙頭、垃圾，還有露宿者在公園一帶「定居」。而且有部分公園位置欠佳，岀入位置不足兩米就是馬路，加上部分公園在前往的路途上，要穿過衛生情況惡劣的街道或者要步行多級樓梯才可到達，都阻礙了家長前往公園的意欲。 家長希望增添刺激感官設施 專設0-3歲區域

謝太育有一子一女，哥哥9歲，妹妹則是3歲 ，目前一家四口住在8樓的劏房單位，平日出入由於沒有電梯令她帶子女到戶外都感到吃力，但知道自己提供給子女的居住環境並不理想，有時也認為虧欠了子女，因此再辛苦也會在放學後帶小朋友去公園玩。

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曾在公園發現用過的針筒

謝太強調：「有時經過公園可能覺得很少人，但一到放學後就人山人海！」而在公園內，由於人多擠迫，年齡比較大的小朋友和妹妹會容易發生碰撞。至於衛生情況方面，她說：「哥哥試過在玩捉迷藏時，發現到使用過的針筒，我馬上帶哥哥去洗手洗腳；飲水機的水亦盡量少用，皆因看起上來感覺沒有人在管理，水質安全成疑。」

由於大部分公園也有露宿者長期定居，謝太表示雖然沒有歧視他們，但也難免會擔心小朋友安全，加上他們把公園當成居所，長櫈和廁所的衛生情況難免受到影響。謝太最希望可以有一個專門給0-3歲小朋友的公園，減少和年齡大的小朋友碰撞，同時也希望可以多增添能刺激到0-3歲小朋友感官發展的設施 ,能融入更多大自然元素如玩沙、玩水則最為理想。

可嘗試營辦「流動幼兒遊樂場」

目前香港的公園大多數為2至12歲的小朋友服務 ，家情綜合家庭服務中心主任何鳳娟姑娘認為，長遠來說當然希望在政府市區重建這方面著手，短期內何姑娘建議政府相關部門提供誘因，批出款項供團體申辦以「流動幼兒遊樂場」為概念的服務，並釋放現有公共空間（包括休憩公園）營辦「流動幼兒遊樂場」。