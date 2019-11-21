【催淚彈影響】油尖旺家教會去信教育局　促撥款支付額外清潔開支

近日的示威衝突期間，警方曾在多區施放催淚彈，對油尖旺區的影響尤其嚴重。區內學校相繼復課，油尖旺家長教師會聯會去信教育局局長楊潤雄，要求當局交代决定復課前有否諮詢專業意見及進行適切的空氣評估。聯會主席蔡德志接受查詢時表示，希望當局可增撥資源，支援學校的清潔工作。

信中提及日前的停課決定實屬必要，惟只著重交通情況，忽略學校環境的安全。聯會要求教育局交代，在决定復課日期前，有關部門曾否用儀器於曾施放催淚彈和胡椒噴劑的校園附近檢測空氣質素，作專業測量，以確保對學生無害，以及向受影響學校發出指引，或派專業人士到學校，指導學校清潔校園。

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盼增撥款 以解燃眉之急

油尖旺家長教師會聯會主席蔡德志接受查詢時表示，當區校長會一直有跟教育區分局教育主任溝通，聯會亦知道不少學校仍對校園附近的環境安全存有憂慮，希望教育局可主動作出統籌，向學校提供支援。「教育局對學校的指引相當不足，我們知道催淚彈的殘餘化學物不是輕易可以完全清除，不少學校也主動外聘專業清潔團隊及增設空氣清新機。惟連同禮堂和課室，所需要的空氣清新機達五、六十部，校方變相要調動教學資源，以應付額外的清潔開支。」他表示，希望教育局可盡快向校方給予適切的指引，以及批出一次性撥款，以助學校解決燃眉之急。