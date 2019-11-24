填鴨式教學已追不上時代變遷　如個培養孩子自主學習｜Mommy Amy

「自主學習」能力在近年變得愈益重要，亦發現越來越多學校都以此為教育目標，「自主學習」能力是指什麼, 家長又可以怎樣培養呢？以下為看了一些教養著作結合個人心得的分享。話說我曾經以為「自主學習」能力是指能夠放學回家後主動溫書做功課便是了吧？為何突然變得那麼重要，更被選為未來所需的最重要能力之一呢？

有賴科技的發達，知識的獲取變得十分容易，背誦變得不太需要；同時間，因為科技的日新月異，這世代所面對的是愈來愈多的未知及多變，填鴨式的教學已追不上時代的變遷。正因如此，世界各地都在進行教育改革，以強調「學習如何學習」來培養末來所需的人才。

從來，學習是講動機；而動機又分為外在和內在，外在的動機主要是為了求生存，為了升學或工作，我們會努力學習以求能夠繼續生存，但當動機失去後，我們便會停止學習，甚至將學到的知識亦全數歸還。而內在的動機則剛好相反，即使遇上外界的阻力，但為了滿足內在的求知慾而能夠排除萬難地學習，直至內在被滿足。

因此，培養「自主學習」能力的首要條件為將學習回歸到以人的本，幫助孩子探索人生、找到自己的興趣，並與之連結。找出學習的動機後再來「學習如何學習」，這包括觀察力、想像力和創造力等；如何找出問題，然後再運用手上擁有的工具及資源尋找問題的答案。

回到日常生活，第一步便是提供空間讓孩子發發白日夢，自由支配自己的時間，在自由玩耍中其實最能觀察到孩子的能力及興趣，瞭解其興趣後再引導孩子去延伸其固有的知識，最後提供工具及鼓勵讓其自我學習，每一次成功地自行學習後的滿足經驗皆是為下一次的自主學習機會在舖路。

最後，我們需要與子女一起保有對世界的好奇心及尋找真相的堅持；成為一個能夠終生學習的自主學習者將會是未來的趨勢。

作者簡介：Mommy Amy

自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；囡囡Valerie及囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。

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