是真正需要還是手痕？媽媽總是「機」不離手的5個原因｜Mommy Amy

身為新世代的家長，我們普遍都很清楚電子產品對小朋友的禍害，因此平時都會盡可能控制自己不去依賴電子奶嘴，並千方百計限制小朋友使用。但同一時間，雖然我們亦知道身教的重要性，但很遺憾我未能樹立榜樣；總在小朋友面前使用手提，未能做到「言行一致」。最近我認真地靜心檢示，自己在什麼情況下需要一直用手提呢？以下是我用手提的五種情況；不知大家是否亦如我一樣，中了以下幾樣呢？

情況一：上網購物

平時照顧小朋友已耗上大部份時間，行街購物已被列為奢侈行程，只能利用搭車或睡前的時間來進行網上購物。但即使如此，很多時購買的仍都是子女的東西，有時為了搶限量或搭單團購，便迫不得已在小朋友面前對著螢幕篤篤篤！

情況二：搜集情報

無論是初生、幼兒以至幼稚園小學階段，媽媽們都需要不時搜集不同的情報，無論是研究放假時的好去處還是選校選興趣班等資訊，都需要花上不少時間去搜尋。這還不計子女入學後，為滿足學校主題教學或親子勞作的資料搜集；唯興幸我們活在手提只要連上網絡，資訊便能垂手可得的年代，至少已便捷不少。

情況三：把握瑣碎時間工作 為了能夠準時離開公司，不時避免不了帶工作回家；或有時因子女病了、為出席子女活動而請假時，便會利用一些瑣碎時間來覆個公司電郵或利用電話跟進一些事宜的進度；但這一切看在子女眼內，便只覺我們在「玩」手提。 情況四：社交聯誼 媽媽們的手提內總少不了幾個家長群組；它既是育兒路上的明燈，有齊各種最快最新的情報，同時亦讓同路人互相打氣，並多個軍師提供解決疑難雜症的良方。正因為大家很多時都面對相似問題，訴說時亦特別容易獲得共嗚。尤其在夜深人靜時，總有同為未睡的媽媽可以互相取暖，共度長夜。 情況五：娛樂 最後，手提亦是不少人的娛樂工具，無論是打機還是煲劇都十分方便。當然相信各位家長亦會盡量留待家中的少主已進入夢鄉才開始自己的私人娛樂時間，最怕是他們突然驚醒，的確有一種被突擊搜查的感覺。

手提是現今世代裹最不可或缺的工具，在需要時使用確實無可厚非。謹記在向孩子說明的同時，亦提醒自己在每一次解鎖前，分清是真正需要使用還是只是手痕想篤手提，盡量要求自己以身作則；亦讓子女明白，只要不沈迷，手提其實是一個幫助自己的實用工具。共勉之！