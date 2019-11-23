【在家玩樂】快樂遊戲不用花大錢　利用家中物品製作7個好玩點子

智樂Playright認為，不論什麼環境，孩子都需要遊戲！要開心玩遊戲，不一定要花大錢買玩具，自家製小遊戲也未必需要很多資源、很多時間。智樂推介7個材料簡單又好玩的小遊戲，一起來試試玩吧！

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好玩點子之三：泡泡飛

物資：自家製泡泡液（洗潔精1份、沐浴露1份、水2份 、糖1小包） 、毛毛條或火鍋用小筲箕

基本玩法：

1. 在家中調配自家製泡泡水

2. 將毛毛條扭成不同形狀

3. 走到樓下空地，以毛毛條或小筲箕玩吹泡泡、追泡泡、拍泡泡或踏泡泡

好玩貼士：

1. 使用有刻度的量杯，便可與小朋友一起調配泡泡液；但又不用執著於精準份量，就當是一場親子實驗課吧！

2. 與孩子一同發掘吹泡泡的工具，也可帶備毛毛條即場製作，看看甚麼形狀會吹出甚麼樣的泡泡！

進化玩法：以小瓶盛載泡泡液，再帶一個大膠盤，就可與眾同樂，邀請小街坊們一起玩！

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好玩點子之四： 飄飄膠風箏

物資：背心膠袋、繩子

基本玩法：

1. 將繩子縛在背心膠袋的袋耳上

2. 走到樓下空地，一手拉著繩子向前跑，讓膠風箏隨風起飛

3. 若風勢夠強，就來一場放風箏大比拼！溫馨提示，風箏有機會真的會飛走啊！

好玩貼士：這是一個融合體能及感官（風）的遊戲，唯有跑才能玩得到，那麼，就讓小朋友做Running Kid 吧！

進化玩法：自行設計風箏，以顏色筆繪畫或貼上小貼子亦可，創造自成一家的風箏隊伍。

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好玩點子之五：紙筒印章

物資：廁紙筒、顏料、碟子、白紙

基本玩法：

1. 把紙筒屆摺成不同形狀，如方形、心形或星星形

2. 將顏料唧在碟子上，方便沾上顏料

3. 在桌子鋪上兩層白紙或廢紙，就可隨意蓋印

好玩貼士：

1. 除了外購顏料，也可把水果打成果蓉，加入粟粉及食用色素，即成自製水果顏料，確保就算玩到入口也絕對安心。

2. 在地上鋪上大塊膠地墊，讓孩子玩得盡情，更方便家長清理。

3.在遊戲世界，印章不只得一面，所以，小朋友會用紙筒的不同位置沾上顏料，以紙筒作畫筆，甚至出動雙手玩手印；大人請勿阻止，就讓孩子自由探索，玩完自可洗白白去。

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好玩點子之六：餐具過三關

物資：各式餐具，如叉、羮、雪糕小羮、牙簽等，皺紋膠紙

基本玩法：

1. 在枱面以皺紋膠紙貼出「井字過三關」的分格

2. 各人分配所屬餐具

3. 猜包剪揼，開始玩

好玩貼士：以顏色筆設計屬於自己的餐具

進化玩法：想提升難度，可增加格子數量至過四關、五關……

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好玩點子之七：衣夾變法

物資：大量衣夾

基本玩法：

1. 衣夾就像積木，可平擺、疊高，甚至砌成不同形狀，如方形、星星、小屋等

2. 善用衣夾特有夾東西的功能，夾起不同東西，開展不同遊戲，如將衣夾一個接一個，看看可以有多長；又可夾上公仔圖案，玩公仔遊戲；更可將衣夾拼衣拼再拼衣夾，製成超級無敵機械人；在上衣背夾上一串衣夾，又可扮恐龍，嘩！

好玩貼士：配合各種款式及不同顏色的衣夾，更能擴大想像空間，遊戲變化更多；不過，切忌不要將遊戲變成溫習課，避免不停提問顏色、英文串法等，遊戲時就專心遊戲吧！

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好玩點子之八：沖天飛

物資：筷子、硬卡紙（如卡片、咖啡隔熱紙套）、打孔機、膠紙

基本玩法：

1. 以打孔機在硬卡紙上打孔

2. 將筷子穿過卡紙小孔，以膠紙固定

3. 將玩意放在掌心，合掌一搓，即可沖天飛

好玩貼士：

1. 在硬卡紙畫上圖案、貼上貼紙，製成我的飛天玩意；甚至可再加研發，將玩意隨意裝飾，看看究竟向上飛翔，還是急速下降？

2. 請放手讓孩子嘗試，打多個孔，多試幾個又何妨，遊戲的趣味就在過程！

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好玩點子之九： 疊紙筒

物資：廁紙筒

基本玩法：

1. 廁紙筒就像積木，向上可隨意堆疊，橫放又可砌成隧道

2. 在紙筒的兩端打孔，配以幼繩，再為紙筒塗上顏色，就可玩拉火車；以紙棒連接紙筒，再行堆疊，或可搭建出一個燒烤爐，慢燒味美的紙筒粟米

好玩貼士：紙筒本身立體，線條簡單，可摺可穿可剪，可塑性極高，所以，可預備各樣物資，如玻璃紙、鍚紙、顏色筆等，讓孩子繼續「搓圓撳扁」，將紙筒任玩任變。