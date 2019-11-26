【親子教養】讓孩子用音樂重拾正能量｜四個資優女兒的校監

全港學校已經復課，最近因社會環境影響，小朋友或多或少心情也有點影響。但其實研究指出音樂對孩子身心有益，我們可以讓孩子透過音樂、練習樂器，讓他們重拾正能量，重新調整正面的價值觀。

德國社會經濟小組（German Socio-Economic Panel）於2013年曾提出，學習音樂所提高的認知與非認知方面的表現，是學習體育、戲劇和舞蹈的兩倍之多，研究更發現選擇音樂課的孩子有更好的認知能力和學習成績、責任心、開朗和上進心。學習音樂的好處多不勝數，除了對幼兒腦部發展有多方面之好處外，更是一項很好的親子活動，不過許多家長均不知道如何讓孩子「主動」及「愛上練習樂器」。

增加滿足感

如果我們希望孩子們喜歡練習樂器，我們千萬不能強逼他們練習，若家中有良好的示範者，會令孩子愛上練習樂路的動力事半功倍。例如孩子練習鋼琴，我們要令他們愛上（Passion）及見到有成效（Satisfaction），若家中有成員懂得演奏樂器，當他/她彈奏樂曲時，那將會是最好的示範，讓孩子們看到最終練習完後，便可以彈出成績，這更會成為孩子練習樂器的動力。和大家分享一下，我家中有一位音樂系主修鋼琴演奏的家人，她每次彈琴時，四位孩子們都會突然靜止3秒，然後說：「好聽喎！」，然後才繼續做自己本身的事情。

模仿大師級作品

如家中沒有人懂得彈奏那樂器的話，則可以以電視播放樂器演奏家的演奏會取代，讓孩子看到鋼琴家郎朗或李雲迪般的演奏。視覺非常重要，因為孩子多看的話，也會學習模仿，這有助他們了解，堅持學及努力學樂器，將來可達至的水平，這也成為他們提升練習樂器的動力。

父母陪伴練習

另外父母可考慮與孩子一起學習樂器，讓練習樂器也成為開心的親子活動。我有時也會與她們一起練習樂器。我告訴她們：”媽媽小時候最喜歡練琴，每天也練超過5小時，飯也不吃，經常給公公駡我練得太久了﹗” 我現在特意學中提琴，讓她們知道我跟她們一樣，也是從BB級開始努力，與她們一起練琴。因為孩子們會模仿父母的態度，態度是價值觀的行為表徵，幫助他們培養良好的正面態度。

誇過樽頸位

許多家長坦言，讓孩子愛上或主動練習樂器並非易事，尤其是學習樂器最困難是到了樽頸位很難突破，孩子怕難，或許想放棄，但我們必須讓孩子堅持、面對困難及接受挑戰，因為當他們跨過了樽頸位的成功，終會終身受用。

與同路人交流

若希望增加孩子對音樂的興趣，我們可以帶他們聽音樂會、和不同的孩子交流、家長陪同他們一起練習樂器，才可以提升孩子練習樂器的動力。因為年幼的小朋友較難獨自練習，若有父母或家中姊妹相伴，孩子練習樂器過程中也會更為專注。

就讓我們每天和孩子們一起敬拜，一起載歌載舞，一起用身體來製造及感受音樂！