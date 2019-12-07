【聖誕節】逛期間限定店選禮物　再試玩AR互動遊戲賀佳節

好快就到聖誕節，大家選好聖誕禮物來開派對了沒有？沒有心水的話，不如去逛一轉期間限定店，購買特價的迪士尼福袋！還可以到商場的聖誕節景點打卡，感受節日氣氛。 攝：王淑君、余嘉文，部分由機構提供

期間限定店。

迪士尼聖誕禮物低至3折起

由即日至明年1月2日，荃灣廣場設有「A Playful Christmas」期間限定店，設有早前大受歡迎的Disney Tsum Tsum，還有小熊維尼玻璃樽可以把大大小小可愛Tsum Tsum帶回家。另外有近年大熱的韓國人氣卡通KAKAO FRIENDS，還有小朋友最愛的Baby Shark！店內準備了2款迪士尼獨家限定福袋，11件裝由原價1,321元減至299元，8件裝亦由808元減至199元，同場更有大量Party Game選擇，而首發商品包括LOL Superise Activity Bag（300元）。

同場5樓設有「冬日小鎮@荃灣廣場」，設有13米長「浪漫雪花隧道」、「光影霓虹聖誕樹」、4米高摩天輪和1.7米高的大雪人，晚上亮燈後更添冬日聖誕氣氛。

日期：即日至2020年1月2日

地點：荃灣廣場1樓

+ 23 + 22 + 21

與聖誕小熊感受傳統聖誕節

置地廣塲今年再度化身成五彩繽紛的歡樂國度，和大家走進奇幻無窮的聖誕小熊村莊，與鬼馬精靈的村民一同歡度溫馨節日，分享冬日佳節的無盡喜悅，同時感受傳統聖誕精神。在這個美輪美奐的聖誕樂園體之中，欣賞浪漫醉人的冬雪幻境，每 30 分鐘就有經過精心編排的燈光音樂匯演，絕對是精彩絕倫的視聽享受。此外，大家可以透過手機上的擴增實境技術，觀看顯示於廣告牌和建築物上生動有趣的聖誕訊息，實在是令人目不暇給。

日期：即日至2020年1月1 日

地點：置地廣場

+ 4 + 3 + 2

繽紛冬日樂園

深受大人小朋友喜愛的Squly & Friends總動員來到青衣城和大家溫馨過聖誕！精彩活動包括AR勁舞狂熱派對、聖誕動感照相館、聖誕3D錯視畫等，與松鼠仔Squly及熊仔Bealy投入刺激好玩的互動遊戲，於舞台上採集最美味的橡果，爭奪「橡果王」寶座！遊戲過後更可前往聖誕動感照相館拍照，松鼠仔Squly和朋友們已經換上節日新裝，與大家齊齊拍下趣緻GIF聖誕卡，於社交網絡上分享，大派祝福！場內更設有聖誕3D錯視畫，讓大家拍攝仿如置身於聖誕盛宴中的得意玩味照片！

大家亦可登上聖誕小火車裝置內，與松鼠仔Squly 車長來個合照，於這充滿聖誕氣氛的場景留下美好回憶！此外，Squly & Friends亦為大家預備了聖誕音樂光影匯，讓大家一同投入夢幻交錯的音樂光影之旅！

日期：即日至2020年1月1日

地點：青衣城1期1樓大堂