【聖誕節】親子工作坊推介　動手整油畫曲奇　有得食有得玩

正式踏入12月，到處都洋溢著濃烈的聖誕氣氛，想跟小孩子享受親子時光，不妨一同參與各大工作坊！K11 MUSEA夥拍天才小畫家Elisabeth Anisimow打造藝術裝置，還有油畫曲奇等創意工作坊；澳南海岸設巨型3.4米高聖誕扭蛋機，另有聖誕飾物工作坊；東薈城名店倉有3.5米高BROWN和CONY造型雪人陪大家過聖誕之餘，還有LINE FRIENDS花圈掛飾及燈箱工作坊；中港城則有巨型聖誕光影動畫和「天天向上」藝術跨年展，同時亦首度舉辦慈善環保手作市集及STEAM工作坊。

K11 MUSEA 《Christmas Kids Festival》

即日起至2020年1月2日，K11 MUSEA呈獻首個「Donut’s Kids Carnival」，探索由13歲天才小畫家Elisabeth Anisimow創造的奇幻空間聖誕繆斯花園及其廣為人知的「活著的圖像」（Living Art）作品 ─ 一種讓真人模特兒和立體物件化身油畫的風格。期間更會舉辦一系列為一至九歲小朋友而設的佳節限定工作坊，包括聖誕環保鋁罐機械人班、油畫曲奇班、意大利雪糕及無酒精雞尾酒工作坊、聖誕任務故事班、獲獎音樂劇《Matilda》之童星演藝訓練課程等。詳情可瀏覽K11 Kulture Academy網頁。

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澳南海岸 「A Magical Christmas 奇幻聖誕嘉年華」

將軍澳海濱消閒新地標澳南海岸 O'South Coast Monterey Place 將舉辦「A Magical Christmas 奇幻聖誕嘉年華」，由即日起至1月5日期間，舉辦巨型 3.4 米高聖誕扭蛋機裝置大抽獎、聖誕盛裝大巡遊、夢幻泡泡嘉年華及聖誕禮物夢工坊等系列活動，聖誕老人更會於指定日期登場，締造歡樂節日氣氛。其中聖誕禮物夢工坊藉製作冬日企鵝聖誕球、繽紛聖誕球掛飾及聖誕閃亮晶球等特色聖誕飾物，感受濃厚的節日氣氛。

活動日期及時間：

12月14日至15日（星期六至日）

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東薈城名店倉「LINE FRIENDS冬日野外遊蹤」

由即日起至2020年1月1日期間，東薈城名店倉舉辦「LINE FRIENDS冬日野外遊蹤」聖誕推廣活動，設有3.5米高BROWN 和CONY造型雪人和不同打卡位，訪客更可參與「冬日佳節禮飾手藝體驗工作坊」，製作與別不同的LINE FRIENDS冬日禮品，包括花圈掛飾及別致燈箱。

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活動詳情：

日期12月7-8,14-15,21-22及25-26日 （逢星期六、日及公眾假期）

時間下午2時至3時及4時至5時

活動地點二樓鄰近cdf Beauty（275 號舖）

登記地點地下或二樓禮賓櫃台

登記時間每日早上10時至晚上10時

中港城 「天天向上」藝術跨年展

今年中港城的巨型聖誕幕牆燈飾已經亮起，其以5萬2千顆變色LED圓點燈組成，總面積超過2,600平方米，展示不同畫風的動畫設計，帶大家從外太空進入五光十色的萬花筒世界。在中港城平台則設「天天向上」藝術展覽，在廣闊的維港景色映襯下，展出了三十多款不同趣致造型的「天天」，以推廣本地藝術設計。

除展覽外，更將舉辦不同主題活動及學習工作坊，當中包括「天天環保」慈善環保市集、工作坊及「天天創新」STEAM工作坊等。「天天環保」慈善環保市集於12月8日舉行，結合多個環保手作品牌，市民更可報名「環保再造工作坊」，包括製作手繪手巾、咖啡渣手工皂和香薰乾花星空瓶。另外，中港城會於12月15日舉辦多個STEAM 工作坊，讓父母與小朋友共同培養科學藝術素養及創新精神，同時享受親子樂趣。活動當日的工作坊將會教授參加者如何製作多款具科學元素的小手作，包括小枱燈、搖控卡丁車、水上明輪船及小火車，讓父母與小朋友一同學習工程、物理及數學等理論，寓學習於娛樂。

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「天天環保」慈善環保市集及環保工作坊詳情：

日期:2019年12月8日 (星期日)

時間:上午11時至下午6時

地點:中港城平台

參加辦法:環保工作坊須預先登記，詳情請留意中港城Facebook。

「天天創新」STEAM工作坊詳情：

日期:2019年12月15日 (星期日)

時間:上午10時至下午1時

地點:中港城平台

參加辦法:須預先登記，詳情請留意中港城Facebook。