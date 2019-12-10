【親子好去處】全港首個「人體消化大冒險」　衝下2米高屁股滑梯

孩子有否問過：「吃下了的飯去哪兒了？」、「為什麼飯會變成便便？」今個冬日，全港首個消化系統體驗展「人體消化大冒險」登場，小朋友可以化身為不同食物，勇闖消費關卡，從口腔進入消化系統，甚至變成便便「衝」入馬桶。今日起開始早鳥優惠預售門票，一起來了解自己的身體吧！ （圖片由主辦單位提供）

是次本地設計團隊以「好玩」和「奇幻」2大元素作展覽的創作要點，除了巨型投影遊戲和波波池，更特別以不同物料模仿消化系統內各個奇特部位，例如小腸的絨毛和消化液等，以關卡形式給大家逐一挑戰！

場內劃分7大主題區，透過玩樂遊戲、簡單任務、視覺及觸覺特效，再由現場工作人員講解下了解更消化系統的日常運作，啟發參加者創意思維。場內設有3米高巨型嘴巴、2米高便便攀石牆、2米高屁股滑梯和巨型馬桶，打卡亦非常有趣！

+ 11 + 10 + 9

「人體消化大冒險」體驗展

日期：2019年12月18日至2020年2月29日

時間：每次體驗時間約60-70分鐘

(星期一至五) 下午1時30分至晚上7時30分

(星期六日及公眾假期) 上午10時30分至晚上8時30分

地點：九龍灣宏照道38號Mega Box L13

票價：12歲以上$78，3至12歲小童$98，3歲以下免費入場

Klook早鳥優惠門票預售詳情

早鳥優惠日期：2019年12月10日至17日 （只限8天）

票價：12歲以上$50，3至12歲小童$80，3歲以下免費入場