【氣炸鍋食譜】媽媽自創七彩玻璃曲奇　驚喜超萌造型大獲好評

聖誕節就快到，又是媽媽出動為小朋友製作派對食物的好時機，氣炸鍋近年大行其道，有一名廚藝精湛的高手媽媽，多年來一直沿用霍士果汁糖製作玻璃曲奇，直到早前靈機一觸，想到改用一款懷舊的日本傳統糖果製成曲奇，再利用流行的氣炸鍋製作，結果大成功，在facebook群組 「Airfryer氣炸鍋分享谷」大方公開食譜後，旋即爆LIKE！

Jackie Luk一見到這種日本七彩糖，無論是尺寸、七彩顏色放射出來的顏色都正正適合我們放在曲奇餅中間。

首創七彩玻璃曲奇

曾出過三本食譜的媽媽Jackie Luk有豐富的入廚經驗，而且因應不同時候流行的煮食工具炮製美食，她接受訪問時說：「六年前我也跟大家一樣用霍士果汁糖，因為我公司樓下有City Super，我一見到這種日本七彩糖，無論是尺寸、七彩顏色放射出來的顏色都正正適合我們放在曲奇餅中間，那一刻覺得這粒糖好像是為這款曲奇餅而設，馬上買下來當天回家就及不急待要整，結果製作出來後大家很驚訝。」

她續說：「我帶返教堂送給小朋友，因為好像教堂的玻璃窗，之後發現烘焙店有售，我好開心自己是第一個使用這種糖的人，當年我在光波爐食譜谷分享，很受歡迎，今次再用氣炸鍋製作也做到同樣效果。」