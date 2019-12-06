【媽媽入貨攻略】4款入門級氣炸鍋優點逐個睇　價錢功能大比併

時下流行氣炸鍋，大家都貪它一鍋多用，只需極少油便炸出香口美味的炸薯條、香辣雞翼，甚至可用來焗蛋糕曲奇、做燒鵝、叉燒等等，功能令人嘆為觀止！ 心思思想買個氣炸鍋，又不知道如何入手？立即看看以下幾款入門級氣炸鍋介紹，看看哪款最適合你吧！

多款不同容量選擇-Philip Premium氣炸鍋

大牌子總是給人信心保證的感覺，飛利浦氣炸鍋已經推出市場多年，技術越趨成熟和多元化，深受家庭喜愛，當中Philip Premium HD9743健康空氣炸鍋便屬入門級別。

Philip Premium系列氣炸鍋容量有多種容量選擇，分別有0.8kg及1.4kg，適合不同的家庭需要。氣炸鍋採用Rapid Air 高速空氣循環技術快速煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱食物，炮製數百種菜式，而且含油量可減少高達 90%，最適合注重健康的家庭。

參考價錢：$1,598-$2,698

Philip Premium 健康空氣炸鍋 HD9743

Philip Premium健康空氣炸鍋功能

1. Rapid Air 高速空氣循環技術，快速烹調出香口美食，比焗爐快 1.5 倍

2. 脂肪脫離技術，可分離並收集多餘的油脂

3. 4 個預設烹調程序模式，按一下就可烹調冷凍薯條、肉類、鮮魚和雞腿，簡單易用

4. 所有可拆式配件和炸籃都適用於洗碗碟機，方便清理

5. 體積輕巧，卻可烹調出4人分量的食物

6. 雙層烤架及防濺蓋配件

韓國熱賣-Daewoo 無油空氣炸鍋

嫌大牌子價格太高，不妨考慮韓國Daewoo 無油空氣炸鍋，不到四分一的價錢，便可做到一般氣炸鍋的功能，容量還高達2.6L，不只可炸雞翼、炸魚和煨蕃薯等等，甚至整隻雞放入氣炸鍋中做烤雞也無難度！糖果色外型夠繽紛，加上全新電子版每20度調節，控制火候更容易，難怪吸引很多粉絲海外團購。

參考價錢：約$400

Daewoo 無油空氣炸鍋

Daewoo 無油空氣炸鍋功能

1. 2.6L大容量，一次可製作4-6人份量

2. 無油氣炸鍋，最多可減少80%脂肪

3. 30分鐘定時功能及80-200度溫度調節

4. 熱射線保護安全網和安全設定

5. 炸鍋和炸籃可拆，清洗方便

性價比高-山本SB-D16家用六代空氣炸鍋

假如經常開party的你，這款3.5L極大容量的氣炸鍋便最適合你！雖然名為「山本」，但它其實是不折不扣的淘寶國產貨，由於便宜又功能多多，山本氣炸鍋總高踞熱賣榜，是香港家庭的常見款式之一。

參考價錢：約$300

山本SB-D16家用六代空氣炸鍋

山本SB-D16家用六代空氣炸鍋功能

1. 360度高速空氣循環技術，快速加熱和烤炸食物

2. 9葉強勁風扇，令食物均勻受熱

3. 3.5L極大容量，可製作5-8人份量的食物

4. 0-30分鐘定時設置及80-200度溫度調控

透明設計——法國特福健營動炸鍋 FZ751 $1500

不少新手都擔心難控制時間和溫度，這款氣炸鍋具透明蓋設計，讓你時刻監察食物的烹調情況， 不怕失手，加上自動攪拌技術方便處理食物，新手做廚神也沒難度！

法國特福健營動炸鍋 FZ751

法國特福健營動炸鍋功能

1. 附有透明掀蓋，可隨時隨地監察烹調情況

2. 1.2公斤容量，可製作5人份量的食物

3. 附有電子溫度控制，精準調較火候

4. 自動攪拌和熄掣，輕鬆完成料理

4款氣炸鍋比較

氣炸鍋現時大行其道，每隔一段時間就推陳出新，功能花款愈變愈多，大家入手前記得做好功課，衡量自己的需要才購買，如果認定是「長線投資」，不妨買個襟用又多功能的氣炸鍋吧！

媽媽：用氣炸鍋炸食物減少油煙

Wing Wing約在三年前轉為全職家庭主婦，建立了Facebook專頁及個人網誌內分享食譜，她也是氣炸鍋的用家。「我覺得用氣炸鍋比傳統油炸食物較為健康，減少油煙，以往用傳統方式油炸食物，炸完的油又浪費，用氣炸鍋之後，有一些食物如蝦餅本身油份不多，只要噴少許油就可以做到香脆效果，小朋友吃都會較健康。」

她說：「我會買定一些急凍的炸物或雞翼等，女兒放學回來想吃炸雞翼做下午茶，用氣炸鍋很快很方便就做好。雖然我都有焗爐，但氣炸鍋的預熱及烤焗的時間也快很多。」

另一位媽媽May分別用過韓國Daewoo及Philip Premium兩款氣炸鍋，她說：「飛利浦的氣炸鍋炸得較均勻透徹，而炸盤是方形的設計，較易擺放食物；Daewoo的價格相對較抵，是飛利浦的四分一價錢，是新手入門之選。」