大受日本儲物狂媽媽歡迎　不用斷捨離也可令全屋零雜物的收納魔法

說到日式生活，第一反應就是舒適的木質風格，小而精悍的房間和整潔有序的日用品，靠的除了前段時間大火的“斷捨離”以外，和日本家庭主婦的收納技巧也密不可分。

日本家庭主婦的整理收納能力毋庸置疑，現在很多主婦都喜歡在ins上向全世界分享自己的生活，而shiroiro就是其中一個，她的實用技巧讓她吸粉12萬。

shiroiro擁有逾12萬粉絲。（Instagram@shiroiro.home）

有了shiroiro，都不用斷捨離，用收納整理就能創造簡單的生活。

先來看看她家裡平常的樣子，乾淨整潔又大氣，能少的東西絕不出現在視野裡，產生了空間被擴大了的視覺效果。

shiroiro家裡平常的樣子。（Instagram@shiroiro.home）

外面看起來整潔乾淨，一塵不染，一件多餘的東西都沒有。而當你打開客廳和廚房的櫃子，就發現果殼裡竟然有宇宙……

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不管是家宅的收納整理，還是丈夫和孩子的生活，她都安排得井井有條。不用斷捨離，用收納整理也能過最精簡的生活。

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】