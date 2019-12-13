【親子好去處】冒險樂園將軍澳新店開張　設逾千呎室內賽車場

本地缺乏大型的親子遊樂場，美國冒險樂園的將軍澳新店佔地超過2萬呎，更是東九龍區內最大的分店。店內最吸引的莫過於逾千呎的Cracy Cart室內賽車場，大人小朋友都可以落場享受飄移樂趣，另有巨型波波池，以及風靡全港的夾公仔機。 攝影：歐嘉樂 攝錄、剪接：王淑君

將軍澳新店不只有多款經典遊戲：推銀機、掟彩虹、掟波波和保齡球機外，還增設了逾千呎的室內賽車場和波波池！

上車前做好保護措施。

Cracy Cart室外賽車場佔地逾千呎，車型分3種，3歲起玩得，16歲以上大人亦可以落場享受飄移樂趣。Cracy Cart的操作簡單，小朋友只要夠年齡、夠高度，穿好保護裝備就可以立即上車，化身車神！而幼童亦可以駕駛電動車，和一班朋友仔一起玩，也有一番樂趣。

收費：60代幣（一節）

+ 6 + 5 + 4

波波池以「小小工程師」做主題，附設大型迷宮、滑梯和投影互動遊戲裝置，內有不少工程元素的機關和玩意，小朋友能扔波波之餘，也能活動不同的大小肌肉，也能接觸STEM的小知識。

收費：

平日每節（20分鐘）40代幣／星期六日及假日 50代幣

平日全日任玩 60代幣／星期六日及假日 120代幣

上午時段任玩（14:00前）平日不設服務／星期六日及假日 80代幣

黃昏時段任玩（17:30後）平日 50代幣／星期六日及假日 80代幣

波波池面積很大，包含很多玩樂元素。

+ 14 + 13 + 12

新店自然不乏經典遊戲機，掟彩虹、推銀機、推糖機、射撃遊戲和保齡球機亦一應俱全，還有近來備受追捧的夾公仔機，大人小朋友定必樂而忘返。

地址：將軍澳唐俊街21號(海翩滙)翩滙坊地庫Shop1&2

分店電話: 2824 1338