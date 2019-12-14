【親子好去處】變形機械人反轉聖誕節　紙皮樹皮自製遊樂場

今個聖誕精彩活動陸續有來，聖誕節當天將在科學園舉行變形機械人反轉聖誕節，小朋友可與爸爸媽媽一起自製變形機械人，必然是難忘愉快的聖誕體驗。如果喜歡閱讀的小朋友，就不要錯過誠品兒童館12月連串的聖誕主題活動。 另外在錦田和西環豐物道海濱休憩用地，分別有慈善單車賽嘉年華及Playright戶外樂園，最適合好動活潑的孩子去放電！ (圖片由主辦機構提供)

科學園變形機械人反轉聖誕節 變形機械人反轉聖誕節 今個聖誕節，科學園將舉行變形機械人大賽，由GP37 主辦「變形機械人反轉聖誕節」家長可與小朋友一齊製作心中的變形機械人，是次大型體驗活動會以環保為主題，運用小孩和家長無限創意及環保概念，製作數百個變形機械人，在普天同慶的聖誕節下親子共融，同時有嘉賓表演及美食遊玩攤位嘉年華，讓大人小朋友享受難忘的節日親子時光。

紙版機械人創作比賽分兩部份，第一部份為網上比賽，小孩及家長拼接好大會提供的空白紙皮機械人，‍‍‍‍‍‍‍‍‍以創意為紙皮機械人添上色彩，完成作品後拍攝大概30秒的影片，宣傳自己的作品及概念，在12月25日上午11時前上傳到 「變形機械人反轉聖誕節」Facebook專頁，於活動當日頒發將頒發「最多Like獎」及「最多Share獎」。

第二部份為當日比賽，參賽者把完成的作品於當日帶到活動場地，工作人員會安排一個位置讓參賽者穿上作品，並且拍攝一幅個人擺好姿勢的照片以及一幅家庭合照以爭取下列幾個獎項，四個獎項由獨立評審員評分為最佳色彩獎、最佳表演獎、最有創意獎、最合拍家庭獎以及現場我最喜愛獎，各獎冠亞季軍除獲贈獎盃及證書外，冠軍將獲名貴Ipad一部。

無論得奬與否，只要當日參加變形環節的小朋友均獲贈參與證書一張，大會亦為一些後來才報名的小朋友在活動當日準備了300套已經有顏色的紙版變形機械人，可以在特定時間和明星家庭的帶動下和其他紙版變形機械人一起大變身及舞動一番，亦可獲贈參與證書一張。大會亦悉心準備大抽獎環節，只要帶好大會提供好的手帶，入場當天把票尾交給登記枱上的抽獎箱內，即便參加大抽獎環節，此抽獎環節將在頒發比賽獎項後舉行。而當日有份參與競逐上述五項獎項的最高分者便可獲4人來回東京指定機票價值約$16,000。

日期：2019年12月25日(星期三)

時間：11:00-17:00

地點：香港科學園金蛋廣場

門票：大人及小朋友票價為 $100 / 1位

(票價已包括：聖誕帽、入場手帶、現場5個免費攤位遊戲及活動當日領取福袋)

凡購買入場券的小朋友更可免費參加設計機械人比賽 (名額200位，款式隨機派發)

會員門票：大人及小朋友票價：$100 / 1位

(不設現場售票、三﻿歲或以下小童免費進場)

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誠品兒童館12月主題活動

【胡桃夾子的聖誕舞會】

由即日起至12月31日攀上巨大的聖誕樹，領略胡桃夾子的英勇，邀請仙子翩翩起舞，把歡樂裝滿專屬聖誕的玩具屋裡吧！

填色創作比賽

小朋友發揮無限想像，將創意透過填色/繪畫/任何美術形式呈現獨有創意，讓聖誕舞會變得不一樣。參加辦法 : 即日起可於迷誠品網頁下載參加表格或向本店職員索取。於31/12（二）前將完成作品連同個人資料遞交至誠品兒童館．期間限定店。年齡 : 3至12歲小朋友 地點 : 荃灣愉景新城 第一層1012-13舖





Donut Kitchen 烹飪教室—薑餅聖誕小屋 聖誕節就到了，誠品兒童館將會聯同D‧PARK教大家製作充滿節日氣氛之薑餅聖誕小屋，大家可以發揮創意設計自己喜愛的小屋。 日期及時間 :14/12（六）| 10:30-12:00 地點 : D･PARK L1 Donut Kitchen 名額 : 12對親子（適合3-12歲小孩參加）（名額有限，先報先得） 費用 : $250 / 一對親子（費用已包括一份材料） 需預先登記報名 : https://bit.ly/33OrWvy

小不點與馬戲團 作者Jo Anne將會生動活動地用英語朗讀小詩篇，並用粵語簡單介紹作曲家的生平和樂曲選段。孩子熟悉選段後，會對那首樂曲產生更大的興趣，渴望聽更多。幼年是重要的成長階段，把握機會陪伴子女多接觸古典音樂，你會驚嘆孩子年紀雖小，也懂得欣賞史特勞斯、蕭邦、柴可夫斯基等名家的漂亮樂曲。這本鼓勵互動的有聲書魅力非凡，對年幼讀者的吸引力大，有助在幼年燃點起他們對音樂的興趣。 日期及時間 : 14/12（六）| 13:00-14:00 地點 : D．PARK L1 Activity Zone（近美環街出入口） 語言 : 英文朗讀（粵語翻譯）

小天下說故事《耶誕快樂，工程車》 《耶誕快樂，工程車》延續了深受歡迎的《晚安，工程車晚安》裡五輛可愛又厲害的工程車角色，他們再度分工合作，迎接新挑戰。作者以帶有韻律節奏的筆調，描述每輛工程車的工作，傳達出樂觀積極、勤奮認真的態度，全書洋溢著歡樂友善的氛圍，肯定會是小小工程車迷最愛的耶誕禮物！ 日期及時間 : 21/12（六）13:30-14:30 地點 : D．PARK L1 Activity Zone（近美環街出入口）

路勁健康快車慈善單車賽嘉年華 2019

若孩子喜歡親親大自然，便不能錯過在錦田繞道舉行的「路勁健康快車慈善單車賽2019」。賽事除了精英組外，還有家庭組、學生組，以及適合3至6歲小寶寶參加的滑步車競賽，同場更會舉行有趣好玩的嘉年華，一家大小可以享受一個難忘的星期天。

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日期：2019年12月15日（星期日）

時間：上午9時30分時至下午1時

地點：錦田協天宮前草地

內容：體能挑戰站、攤位遊戲、吹氣彈床及小食攤位等

(免費開放予公眾)

大會穿梭巴士：港鐵錦上路站D出口，約20分鐘一班

Playright 萬變玩樂園

想在海邊享受天倫之樂，不妨考慮到西環！由中西區民政事務處主辦，智樂擔任伙伴的遊戲活動「萬變玩樂園」於周六正式登場。在這個集戶外、海濱、草地、磚地於一身的公共空間中，將雲集各種物資，讓愛玩的小朋友創出變化無限的好玩遊戲。活動完全免費，歡迎即場參加。

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日期：2019年12月14日（六）、20日（五）、29日（日）

時間：下午2時30分至5時30分

地點：豐物道海濱休憩用地

對象：3至12歲小朋友及其家長

內容：玩紙皮、粉筆、黑磚、汽水箱、樹皮、波波

參加辦法：免費開放，毋須報名，歡迎即場參加