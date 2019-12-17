【爸爸媽咪唔易做】廢物利用　DIY獨一無二家中小遊戲│H.Y老師

很快到聖誕節，相信各位爸爸媽咪都為自己的小朋友挑選了聖誕禮物。H.Y老師特別喜歡聖誕節，因為可以讓大家聚在一起，一邊食一邊玩，是一個充滿溫暖的節日。每到聖誕節，H.Y老師都會被很多漂亮包裝的零食騙了，看到那些寫著聖誕特別版，就很容易乖乖奉上金錢。明明知道只是一個包裝，吃完也會掉，也不明白為何偏偏就是被吸引了。最近H.Y老師終於想到解決方法，就是廢物利用，自製拼圖讓小朋友可以遊戲中學習，實行又食又玩不浪費。

拼圖遊戲對於小朋友發展有很大的幫助。要完成拼圖首先需要有手眼協調的能力，這樣才可以把拼圖拼好同時不會弄散。第二，要有專注和耐性。拼圖是一個靜態活動，小朋友需要堅持才能完成。第三，視覺和空間能力。小朋友在拼圖過程中需要尋找每部份屬於那一個方向，以及顏色和形狀去判斷放在那個位置上。所以拼圖遊戲是一個培養小朋友多方面能力的好遊戲。

運用零食盒製作自家拼圖

零食盒往往都印上很漂亮的圖案，例如小朋友最喜愛的卡通人物，所以吃完掉了太浪費了，因此我們可以留起，製作拼圖。製作十分簡單。首先修剪零食盒，然後按小朋友能力而去把零食盒分割成不同數量便完成。爸爸媽咪可以把拼圖用盒裝好，讓小朋友可以繼續玩。

零食盒製作自家拼圖步驟：

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拼圖需按照小朋友歲數和能力發展而去訂立分割的數量，以下可讓和位爸爸媽咪作參考。

1.兩至三歲：能完成三至五塊拼圖

2.三至四歲：能完成六塊拼圖

3.四至五歲：可以增加至八塊拼圖

4.五至六歲：開始可以挑戰十塊以上的拼圖

拼圖讓小朋友可以遊戲中學習，是一個很好的遊戲。運用小朋友喜歡的零食盒，更能吸引他們的參與性，所以各位爸爸媽咪快快動手和小朋友一起自製拼圖啦！如果你喜歡，記得把這篇文章分享給朋友，以及讚好H.Y老師的專頁《爸爸媽咪唔易便》！謝謝支持！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！

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