【爸爸媽咪唔易做】培養小朋友專注力　宜持之以恆｜H.Y老師

在現今電子世界訊息傳送發展急速，小朋友亦在電子奶嘴的情況下，可以隨心很快便轉換不感興趣的遊戲或短片。同時亦因為這個原因，小朋友的專注力也有一定影響。H.Y老師在電子奶嘴對小朋友的影響在早期的文章也分享過，如有興趣可以到H.Y老師的專頁【爸爸媽咪唔易做】重溫。這次H.Y老師想分享一些在家中教導小朋友要有持之以恆的心的小方法。

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在開始之前，H.Y老師要提醒各位爸爸媽咪，培養專注力是要持之以恆，所以作為大人首要是以身作則，千萬不要因未能短期看到有很大的進步便半途而癈。

小朋友在家中少不免會有做不到大人心中所想的目標，很多時在不自覺的情況下，作為爸爸媽咪很容易會說了一些說話：「點解你又寫唔到？」、「老師又同我講你要多練習。」、「同學仔都做到，點解你仲未做到？」

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不放棄找出解決方法

明白當一些行為或指令已經重覆很多次而小朋友還未能掌握時，在燃眉之急下確實會讓人很容易動氣。但是在動氣前，作為爸爸媽咪你先要問一問自己，你有沒有花時間和方法去引導小朋友呢？如在解決寫字的問題時間，你有沒有發現小朋友未能掌握的部分是甚麼呢？究竟是空間感、力度、執筆還是單單只是字太複雜還未練熟呢？當你發現當中的問題，有沒有退一步著重練習讓小朋友再一步一步慢慢改正過來。在過程中，要成為小朋友的榜樣，讓他們知道當出現問題時，我們可以嘗試解決，但千萬不要放棄。因此，爸爸媽咪都要多作鼓勵，以免說出打擊的說話。

逐步拆解

在指令方面，當發現小朋友未能專注地按步驟完成，在家中我們可以先把步驟拆解，讓小朋友一步一步去達成，只要小朋友每天到能完成所定的目標，爸爸媽咪可以先用口頭讚賞給予肯定。當小朋友開始發現自己每件事情都能完成時，便不再認為那些都是十分困難和很難的事，最終能學習堅持把目標完成的態度。

在這個成長路上，小朋友需要在大人的陪伴下成長，所以爸爸媽咪都不能太心急，不斷為小朋友帶來新挑戰。小朋友未能挑戰成功的話很容易會引起他們有很難，想放棄的錯覺，因此慢慢演變成短短時間就說做不到然後放棄。我們要培養小朋友有持之以恆的心，增加他們日後面對不同事情的堅持度和持久度。

作者簡介：H.Y老師

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

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