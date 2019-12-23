【瑞典教育】讓孩子自由去玩　瑞典媽媽：全家人禁用智能產品

當香港的教育制度一直為人詬病，未知別國的家庭與學習氛圍，又有沒有值得借鑒的地方？在聖誕節前夕，記者到訪瑞典駐港總領事賀思桐（Helena Storm）的官邸。除了談談瑞典家庭的親子聖誕習俗，她也分享作為一個在職媽媽，跟子女的相處點滴，以及瑞典教育的核心價值。 攝影：龔嘉盛

瑞典駐港總領事賀思桐（Helena Storm）

放下手機 抽時間與孩子交流

Helena在四年半前，與法藉丈夫帶同現年五歲半的龍鳳胎來港，及後在香港誕下現年兩歲半的幼女。在瑞典家庭裡，父親與母親的角色並沒有明顯的分別，他們視「家長」為團隊工作，一同肩負起教養責任，為同一個家庭付出。「在父母的分工上，每個家庭都不一樣，以我們為例，爸爸負責照顧子女起居飲食，我則在外工作。」

Helena育有三名子女

Helena認為，作為家長，最大的任務是讓孩子保持好奇心，成為一個慷慨、善良的人。而更重要的，是盡量在百忙之中，抽時間陪伴孩子。「孩子不在乎你跟他們玩什麼，只想你把注意力放在他們身上，一起進行親子活動，表現出你對他們的興趣。儘管再忙，也提醒自己抽時間與孩子讀讀瑞典文學、下廚、捉棋、逛菜市場。」

Helena還分享了他們家庭的一個「小家規」，就是孩子不可在家裡使用智能產品，就連她自己也不例外。「即使是大人，我也有感使用電話時會猶如上癮，不由自主的滑動屏幕，不知不覺間浪費很多時間。因為與瑞典的時差，有時我需要在家處理工作，我會提醒自己要適時放下手機、平板電腦，與子女作真實的交流。在他們這年紀，會聽從和牢記我們曾說的話。他們不會做你告訴他去做的事，而是模仿父母，因此我們要謹言慎行。做個好榜樣，也是家長其中一個重要的責任。」

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不設個人評分 極少聘請私人補習

不少父母生怕孩子在學校學得不夠透徹，為催谷孩子成績，也會聘用私人補習老師。Helena卻指，這個情況在瑞典幾乎不會出現。「瑞典教育著重團隊合作，多於個人成就。我在14歲時，才有第一個學習評級。你在班中的位置從來都並不重要，重要的是你自己的學習進度。就如我當初在大學修讀法律，每份功課也是4至5位同學一起合作，大家會一起盡最大努力去完成。即使來到法律考試，你也可以帶任何物件進入考場，包括筆記、書本，因為考試不是在測試你的知識，而是你的解難能力。」

刺激孩子的創意發展，亦是瑞典教育的另一核心，而「玩」便是重要一環。「要讓孩子自由去玩，小孩就是透過『玩』來學習創新，只要你給予他們時間，他們可以把客廳幻化成海洋。」Helena補充，從幼稚園開始，瑞典教育已著重訓練孩子的思考模式與解難能力。「學園內設有規則，但大人同時會向他們解釋為什麼會存有這條規則，我認為這對孩子來說十分重要。當我們跟他們說『你要每天刷牙』、『回家後要洗手』，他們總會問『為什麼？』。我們可鼓勵孩子思考，他們與生俱來的好奇心，理應足以讓他們自行找到答案。」