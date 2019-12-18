【媽媽有感】與幼童旅行很麻煩？　當下感受與回憶是父母一生寶物

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編按：平日照顧孩子已是忙得喘不過氣，可是想起能和他創造美好回憶，就很想帶他去旅行！其實只要做好準備就能減少不便，更能發掘到孩子的另一面呢！

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最近，我們去了台灣及泰國。看著一張張旅行照片，媽媽突然有感。台灣之旅是爸爸媽媽與肥b仔全天候共處五天美好時光。泰國之旅是媽媽帶ALVIN及公公參加婚禮，也是五天美好時光。

其實能陪著肥b仔，媽媽我覺得很快樂，但同時辛苦也是在所難免。 的確，旅行期間每天簡直是不停在忙，甚至連吃飯，沖涼也未有一刻好好享受過。腰酸背痛更不在話下。回港後亦不斷討論這個話題，既然如此，是否不應該帶幼兒去旅行呢？ 不過，如果你問我，我還是會帶肥b仔去旅行的，因為每次旅行都是我們與他相處的美好時光。

和孩子去旅行，快樂的同時，辛苦也是在所難免。（laura lee moreau／Unsplash）

常有人說孩子將來未必記得，或許這是對的，孩子們未必會有印象，但是我們做父母的就一定會記得，這個片段會是將來日子中，我們想他時的回憶。 除此以外，其實幾天旅行過程中，你會發現孩子與平時有點不一樣，他會在一瞬間學懂了一些新事物，進步神速。無意中又會見到孩子的另一面，而且一定會感受到，孩子是非常愛自己的。

在旅行中或許可以看到孩子的另一面。（david brooke martin／Unsplash）

當然去旅行前一定要做好充足準備，地點、機程、食物、景點等，都一定要為孩子作出考慮，以減少途中帶來的不便。

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希望大家都能和創造更多屬於你們的回憶，共渡美好時光！

去旅行前一定要做好準備，並為孩子作出考慮，以減少途中帶來的不便。（Annie Spratt／Unsplash）

作者簡介：Alvin媽媽

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/BabyAlvinMAMA/

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【媽媽有感】帶bb去旅行」​】

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