【SEN】自閉症兒子轉入特殊學校　愛上街舞　母：佢開心就滿足

「當時佢一見到校服就驚，出門口都抓住個門框，老師夾手夾腳抬佢入學校。」梓俙媽媽憶述自閉症及過度活躍的兒子在主流幼稚園和小學就讀時的情況，每天上學如打仗，兒子明言「唔鍾意返學」。到升小二時，她為兒子轉入特殊學校，曾被身邊人質疑教子無方。現在，梓俙更愛上「飛仔活動」跳街舞，媽媽卻因兒子開心，而深感滿足。 攝影：廖雁雄

梓俙由主流幼稚園到小學，也不開心。

梓俙媽媽指，兒子智力正常、記憶力更是出色，惟在主流學校上學時，一點也不開心，更受到同儕的欺凌。只因梓俙有自閉症和過度活躍，不懂看「眉頭眼額」，多言多動，經常被投訴騷擾同學，因而不能融入主流學校的生活。每天上學如打仗，但自從小二轉入特殊學校，媽媽坦言學校支援較多，兒子的行為問題得以改善，更不再抗拒上學。

惟壓力卻轉移在母親身上，當年的決定惹來不少親友的言語評擊。「你個仔好眉好貌，點解要畀佢讀特殊學校？」、「你晒咗個仔，毀佢前途！」等等，都令她眼淚在心裏流，「但一見到阿仔鍾意返工，放工又肯講學校做過乜嘢、會笑，我就覺得而家咁好好」。

接觸街舞 提升自信及行為表現

梓俙現時就讀的道慈佛社楊日霖紀念學校，得到扶輪社的支持，為學生開設了學習街舞的課外活動。副校長王燕青指，當初考慮開設這項課外活動時，街舞並非主流運動，曾有擔心予人感覺是「飛仔活動」，觀感不好。但開設後，並沒有負面的回饋，學生也非常喜歡。而且，街舞也能讓學生走進社區，不時到香港文化中心或其他社區表演，提升自信心。

副校長王燕青。

街舞組由小六至中五的學生組成，每個均由學校推薦參與。「梓俙當初對返學好抗拒，經常缺課，於是想畀啲佢有興趣嘅活動吸引佢返嚟學校。」王副校長說。更重要的是，街舞令梓俙有所改變。

「舞蹈係團體活動，令佢更明白適當時候做適當嘅事，以及做好時間管理先可以上興趣班，對佢上堂嘅表現亦有幫助。」王副校長說。而梓俙媽媽則透露，兒子本身患有內八字腳，手腳協調也較弱，「行行吓會左腳碰右腳，成個人跌低，個鼻損晒」，而練習街舞後，走路跌倒的情況明顯大有改善。

學會適當時候，做適當的事。

導師稱讚：記性好好

街舞組的舞蹈導師Popping Lok稱讚梓俙記性好，但亦看得出他手腳協調的難題，動作經常慢半拍。「不過學跳舞，最緊要肯郁，佢哋就最肯郁。」因此，他並不認為SEN小朋友比他人難教，反而這項運動，隨時能改寫SEN小朋友的生命。

Popping sir記得第一次接觸SEN學生，只認為他是沒自信、沉默的人，不知道原來他患有抑鬱，需服藥並輟學。惟跳舞3年後，他不但走出陰霾，現時更發展他的音樂興趣，人生得以轉變。他認為，SEN小朋友對學習更認真、更加心無雜念，更是投入在舞蹈之中！「雖然學生可能要比其他人多一倍時間去學，但越過挑戰時，佢哋一樣咁開心。」他說。

導師認為，街舞能改變SEN小朋友的生命。

梓俙：開心，目標是獲獎！

由10年前開始，國際扶輪3450地區舉辦的Rookie Stars街舞訓練服務計劃，資助學校引入街舞運動，近年更涉足特殊學校，讓特殊需要的學生也能免費接觸這項運動。北角扶輪社社長黃玉娟認為，街舞適合不同年齡的小朋友，而且可以隨時起舞，有助學生表達創意和情緒表達。

北角扶輪社社長黃玉娟。

該社每年舉辦「Rookie Stars Dance Contest」街舞比賽，逾千人參與這項盛事，更會支持有資質的年青舞者持續深造，並代表香港在未來的奧運會出賽。梓俙目前正在努力練習，希望在比賽之中能順利展現舞蹈成果。他向記者說：「跳舞好玩，好鍾意同同學一齊跳，希望攞到獎！」

梓俙來年將面對升中，媽媽再次被親友查問會否讓兒子轉回主流中學。「我一早對佢成績冇期望，佢嘅成長階段最重要係開心，佢喺度讀得開心，我就滿足！」她說。