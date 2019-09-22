【小朋友學英文】7個拼寫串字技巧　不需再死記硬背｜博士媽媽

教小朋友學英文生字，經常令家長頭痛不已。昔日填鴨式教育制度常以活剝生吞為主，有些人卻永遠無法背出生字。其實，提升孩子的拼寫能力、教孩子串字有很多方法。今星期和大家分享七個教小朋友串字的有效方法。

(VCG圖片) （一）陪同孩子一起讀生字 當小朋友將生字越讀得多次，便越容易記入腦。如家長透過玩遊戲，經常和孩子一起讀生字，既可以幫助孩子記著生字的讀音，同時有助了解每個生字的意思，持續讓他們記下生字，對串字有幫助。 （二）集中教授近似發音的生字 若要孩子學識更多生字，可從日常生活開始，例如可教他們星期一至日的生字，又或將一月至十二月變成一隻簡單的歌曲，讓小朋友一邊唱歌一邊學生字。同時，我們亦教授一系列讀音近似的生字，例如ear、year、hear等，從而讓孩子易於記起有關生字如何發音及解釋。

（三）重複練習

大家有沒有發覺幼稚學生所唱的歌曲總是不斷重複？那與小朋友記憶有關，對於小朋友來說，重複朗讀是重要的，這有助增加他們對生字的記憶。當我們教小朋友新的生字時，可以以一星期或兩星期為期，才再教授另一批生字，給予孩子充足時間學習及記憶。

(VCG圖片) （四）尋找子女最有效的學習方法 每個小朋友學習均有不同模式，有些小朋友屬於視覺型、有些屬於聽覺型、有些屬於感覺型，家長最重要還是了解孩子屬於哪類型的學習學方法，從而因材施教。同時，我們亦可在磁版上貼上生字，看看孩子會否因經常看到而增強記憶;又或以傳統的重複抄寫。有些可能聽多幾次都可以有幫助。 （五）延伸造句 無論是串字或造句，也是由字母拼湊而成，生字是由越來越多的英文字母拼成，造句由不同的生字組合而成，當能力提升時，延伸造句便會越長，變成一篇文章。我們可以嘗試用「腦震盪」模式（brainstorming）讓孩子多思考、發揮創意，由生字變成造句，再延伸成為文章。

(VCG圖片) （六）創作故事



昔日許多學校均會舉辦講故事大賽，其實這類活動既能發揮小朋友的創意，更能透過故事情節串連，訓練到孩子的記憶力。若家長希望孩子增強記憶力，可以透過不同圖像或情節串連起來，讓孩子將相關連的情節、生字透過故事形式記憶下來。又或多年前電視節目《超級無敵獎門人》中的超級無敵馬拉松，以接龍形式創作延伸句子，也是一種透過遊戲訓練拼串能力的不錯方法。這種方法往往較死背更佳。 （七）增加趣味 無論大人或小孩強記知識都是十分辛苦的，但當大家記下一些無聊玩意或有趣的事情，都會很易入腦。當家長希望孩子完成功課時，我們可提供一些具創意、好玩的遊戲，增加孩子拼串生字的趣味，讓他們有興趣學習更多。