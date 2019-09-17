【媽媽助手】家長必裝學習APP　普通話英語發音讀默看動畫學英文

科技是一把雙面刃，小朋友很容易受電子產品、遊戲所吸引，年幼的他們亦未有足夠的自律能力，很容易沉淪在其中。即使如此，家長亦不應把科技看成是洪水猛獸，小朋友接觸科技產物是早晚要面對的事，作為家長，更重要的是引導他們使用，甚至更可以利用他們易受螢幕吸引的特質加以利用，用學習APPS助他們溫故知新。

默書類

學習文字、語言，多聽多寫是惟一進步的路徑，不過現時的小學生英文單字程度深，更不少學校實行「普教中」，一眾對自己英文和普通話發音沒信心的家長來說，默書APPS將會是你們的好幫手。

1.默書易（英文）

默書易主要是用於英文單字的讀默，家長可輸入需要的單詞，但要留意的是一定要拚對，這個程式不會自動糾正單字。發音聲音為女聲，家長更可調校單字與單字之間的停頓時間給小朋友寫好，可設定重複1至5次以及是否隨機閱讀單字。

IOS：https://apps.apple.com/hk/app/%E9%BB%98%E6%9B%B8%E6%98%93/id1216057488

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.easyd286124&hl=zh_HK

2.默書小助手（中英）

默書小助手支援多語言發音，包括英文、普通話、粵語，英文為男聲，普通話為女聲。此程式最大優點是家長可以輸入文字段落，可以幫小朋友讀默一小段文章，而且標點符號也會照讀。

IOS：https://apps.apple.com/hk/app/%E9%BB%98%E6%9B%B8%E5%B0%8F%E5%8A%A9%E6%89%8B/id1255067762

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.com.bloomit.dictation&hl=zh_HK

數學類

數學教學動畫

數學科多練習不同題型，多做的確是有幫助，但最重要的仍是概念清晰，但要解釋到小朋友明白，有時單靠用口說明是不足夠的。數學教學動畫是台灣製作的，他們的小學數學程度與香港接近，家長可以在程式中找到1至6年班的數學單元主題，包括基本的加減乘除等，家長可以輸入題目，例如「8+4」，程式便會生成一條影片，教小朋友如何理解8+4=12！

IOS：https://apps.apple.com/tw/app/%E5%9C%8B%E5%B0%8F%E6%95%B8%E5%AD%B8%E6%95%99%E5%AD%B8%E5%8B%95%E7%95%AB-1-6%E5%B9%B4%E7%B4%9A/id579825429

英文類

1.SpellingWords

拚英文生詞是不少同學的難題，SpellingWords運用簡單的小遊戲，讓小朋友在尋找單字所需字母時，潛移默化地加強記憶，不過遊戲模式較單一及沒有得挑選詞彙難度。

IOS：https://apps.apple.com/hk/app/%E5%B0%8F%E5%AD%B8%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E5%96%AE%E8%A9%9E%E6%8B%BC%E5%AF%AB%E7%B7%B4%E7%BF%92-%E5%B0%91%E5%85%92%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E6%95%99%E8%82%B2%E9%81%8A%E6%88%B2/id961566571

2.LearnEnglish Kids:Playtime

這個程式最利害的地方是一條龍服務，每個單元都有教學動畫可以給小朋友觀看，而且時間不長，大約2分鐘左右一條短片。觀看過後，會有相對應的遊戲進行，而且遊戲的問題內容正正就是與剛才小朋友觀看的影片相關，更強印象。

IOS：https://apps.apple.com/hk/app/learnenglish-kids-playtime/id933760266