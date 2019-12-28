【SEN】讀寫困難孩子不代表缺乏想像力　3策略誘發創作潛能

讀寫困難的孩子往往因為認讀和抄寫的障礙而影響寫作表現，但這並不代表他們的創意和想像力較別人遜色。想啟發他們的創作潛能，家長可透過度身訂造的教導和溝通訓練，例如親子郊遊和閱讀、口述分享生活體驗等，誘導孩子突破讀寫障礙，寫出一手好文章。 【編按：作者為香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心總監冼權鋒教授、香港教育城發展部主管洪婉玲女士】

應對策略：

一.製造生活經驗，豐富表達與想像力

要構思豐富的寫作內容，須與自身的經歷有緊密的關係。如果只靠書本的知識、曾聽過的故事，甚或憑空想像來寫作，文章內容會變得空泛。家長不妨在假日與孩子一起放下課本，到戶外呼吸新鮮空氣，以身體及五官接觸不同事物。郊遊、參觀博物館和野餐等活動都有助於豐富孩子的生活體驗。活動後，家長亦可以有趣的方法，引導他們講述所見所聞，從中教導他們運用不同詞彙來描述事物、心情及感想，提升表達及想像力。

二.親子日記培養寫作興趣

孩子擁有了經歷，就能透過口述活動，強化描繪的能力。下一步，家長可嘗試鼓勵孩子寫日記，培養寫作的習慣。把生活趣事筆錄，不但能方便日後重溫逸事，更能訓練他們的寫作技巧。日記的形式不拘一格：可從張貼照片、畫圖畫、為圖畫加上說明文字，訓練孩子寫出短句；繼而運用連接詞，並加入形容詞、助語詞等，逐漸豐富文字內容。接著，家長便可嘗試教導他們分段書寫，最後成為一篇遊記，例如：順序排列圖片，再描述事情的始末，並加入「起承轉合」、「五感」、「六何法」等不同元素，有系統、有方法完成寫作，以培養孩子的寫作興趣及組織能力。

三.善用電子學習工具幫助孩子跨越障礙

坊間有不少電子工具有助讀寫困難的孩子有效地閱讀和寫作。寫作方面，電子書製作應用程式可讓家長和孩子輕鬆地製作圖文並茂的遊記，透過平板電腦的語音輸入法，孩子不但跨越書寫的困難，更能減輕抄寫的時間，專注於創作內容及故事。閱讀方面，家長亦可使用發聲的電子書協助孩子閱讀和認字，如香港教育城的電子閱讀平台「教城書櫃」，提供發聲書籍和字典等功能。

在學習路上，讓孩子保持學習興趣是成功的關鍵。只要家長堅持嘗試孩子合適的策略，和他們並肩克服讀寫困難，就能慢慢啟發他們的創作潛能，讓他們感受到學習的樂趣。