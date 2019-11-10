【流感季節】3招與SEN孩子共建良好個人衛生習慣｜冼權鋒、鄭弼亮

正值轉季，天氣乍暖還寒，早前有學者預料，今年冬季流感高峰期有機會提早來臨，最早可在11月爆發。小朋友免疫力低，容易受感染，所以必須注意個人衛生，免受病毒侵襲，同時亦要防止在學校與其他人交叉感染。 【編按：作者為香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心總監冼權鋒教授、香港教育城行政總監鄭弼亮先生】

然而，部分有特殊教育需要的孩子，對衛生意識比較薄弱，亦不太注重自己的外表，招惹細菌之餘，容易遭同學嫌棄，更有機會因此成為被欺凌的對象。家長又應如何教導孩子養成良好的個人衛生習慣呢？

應對策略：

1.解說討厭污糟的原因

部分SEN（有特殊教育需要）孩子的社交技巧及同理心稍遜，不明白別人為甚麼不接受他們不潔的外觀，甚或不理解保持乾淨的重要性。他們進食前後可能會忘記洗手，或會直接用手抹嘴，並把食物污跡抺在衣服上；又或玩到大汗淋漓後不抺汗、如厠後不洗手，以致影響儀容，不受同學歡迎。面對這樣的情況，家長可向SEN孩子解釋時刻保持整潔的重要性，讓他們明白並樂意改變。想他們更容易掌握箇中道理，可嘗試以公共或個人衛生為題材的圖書，以講故事的形式與孩子一同閱讀，教導他們不要再做「污糟貓」。

2.共建衛生環境與習慣

當孩子做了一些不注重衛生的行為，如把擦鼻涕的紙巾隨便放置而不立即扔掉，家長應立即加以糾正，並請孩子自行處理。同時，可以在孩子常常犯錯的地方，貼上視覺提示，如於書桌上貼有關執拾東西的字句或圖案，提升孩子的自理能力，循序漸進地加強其衛生意識。

此外，家長可以身作則、身體力行，與孩子一同營造良好衛生環境，例如與孩子一起規劃親子打掃時間，一同打理浴室、整理床舖，將打掃變成常規親子活動，共建良好習慣。

3.培養同儕互相提醒意識

由於SEN學生自信心較低，往往容易受到同輩影響，從他人身上染上陋習。因此，除了教導子女保持個人衛生外，也應培養他們和朋輩互相提醒注意衛生的意識，例如小息玩耍後一起整理儀容，也可準備濕紙巾或潔手液，讓孩子與同學分享，不僅一起勤清潔，更能促進友誼，與同窗建立良好關係，提高人際交往的自信心。

即使SEN孩子衛生意識稍遜，透過家長的耐心引導、身教、反覆練習，亦能建立良好個人衛生習慣。