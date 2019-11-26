【SEN】上堂坐唔定事事拖延　ADHD男孩靠扭氣球學專注建立自信

如果你在社區，看到一位小朋友在熱情跟其他人互動，還到處扭氣球逗其他小朋友開心，相信你也會認為他是個不錯的孩子。但同一個小朋友，換個環境，走到課室之中，情況卻截然不同，他既不能專注在課堂上，成績亦非名列前茅，這樣，你會改變對他的看法嗎？而這位小朋友就是今天的主角凱諾。

花二年時間接受不一樣的兒子

Ann是凱諾的媽媽，她指兒子一直性格好動，起初只認為他是比較貪玩，沒有什麼奇怪的地方，直至凱諾升上小一時，經學校為他做了評估，證實有專注力不足及過度活躍症 （ADHD）。作為一位香港家長，擔心子女學業追不上是正常不過的事，Ann也不例外：「有ADHD的小朋友會對自己沒有興趣的事拖延，因此經常為了催促凱諾做功課而爭吵。」直至凱諾升上三年級，Ann才終於釋懷，她決定改變策略，讓他專注發展自己的興趣，什麼也給他試，足球、田競、奧數等，讓他學多點東西，而凱諾隨著年齡增加亦有所成長，情緒控制得也更好。

SEN同學缺乏自信心

目前小六的凱諾在眾多興趣當中，最感興趣的就是扭氣球。他在小五時經學校參與了「恒生-YMCA 快樂『球』學計劃」，這個計劃對象為三類型有特殊學習需要的學生，包括有專注力不足及過度活躍(ADHD) 、特殊學習障礙(SLD)、聽覺障礙(HI)。

YMCA黃傳經學生發展中心-程序幹事（註冊社工）胡凱茵表示：「這個計劃的扭氣球只是其中一小部分，更多內容是在做專注力訓練、管理情緒和正確地表達自己，例如扭氣球最終成品未如理想時，應如何處理等。」很多有特殊學習需要的學生，在校園內往往會因為成績問題感到挫敗，發展自己的興趣，做到獨當一面藉此得到滿足感，是SEN學生的另一出路。

由於凱諾對扭氣球特別感興趣，因此學得特別快，更會自己在網上自行學習，在社區展示活動更被街坊和小朋友稱為「氣球大師」和「可樂哥」。這些定期舉行的社區展示活動，讓同學能和其他人溝通及展現自己所長，從而獲得自信心是計劃中重要的一環。

家長嘗試換角度欣賞SEN孩子

聖公會柴灣聖米迦勒小學特殊教育需要統籌主任陸惠珊以個人經驗作分享：「先不要說像凱諾這樣的SEN同學，有家長連評估結果都未公布，只是懷疑都已經接受不到。會覺得這個年齡的小朋友應該識好多字，和別人比較。試過直接問，如果結果出來是讀寫障礙會如何？家長便已經哭著說接受不了！」

陸主任會給家長建議，其實小朋友的健康才是最重要，當然很多家長一時三刻都放不下學習問題，但陸主任認為家長可以輸成績，但不可以輸掉母子關係。不少家長跟隨陸主任的方法，凡事都忍一忍，例如成績差時先不要罵他，欣賞小朋友做對的題目，並在日常生活中慢慢找到小朋友的興趣，這樣相處彼此之間都會更舒服，亦有正面作用。

而凱諾就是一個最好的例子，在家長的支持和鼓勵下，他興趣廣泛，是學校的田競隊，也喜愛踢足球、奧數、扭氣球等，更會上網自學編寫程式製作小遊戲，SEN並不是一個「失敗」的標籤，每個小朋友都可以發光發亮！