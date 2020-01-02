【小一統一派位】本月18日交表　專家教路進取型、保守型點填表

踏入2020年，準備今年九月升讀小一，而上年又未獲自行分配學位取錄的學童家長，將要在本月18日起為子女辦理選統一派位選校手續，結果將於今年6月6日公布。統一派位將全港劃分為30多個「小一學校網」，家長在「小一入學申請表」上須根據住址填報其所屬的「小一學校網」編號。教育及升學發展專家Ken Sir綜合過往家長填表成敗，跟大家分享「自殺式」填表個案，進取與保守填表法及5大選校考慮建議，讓家長們填表更得心應手。

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統一派位依校網填表

整個小一入學統籌辦法分為兩個階段，上年11月分完成的自行分配學位階段完成而未有學位的學生，將進入1月18及19一連兩日收表的「統一派位」第二階段，根據教育局公布小一入學統籌辦法之主要目的為消除進入較受歡迎小學的激烈競爭對 幼童帶來的壓力，及對幼稚園教育所造成的不良影響。 同時小一入學統籌辦法將全港劃分為三十多個「小一學校網」，家長在「小一 入學申請表」上須根據住址填報其所屬的「小一學校網」編號。 如果直接資助計劃（直資）小學、私立小學及英基學校協會屬下小學的小一學位並不在小一入學統籌辦法之內。家長如希望子女入讀此類學校的小一班級，需自行向這些學校申請。

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家長按可承受風險程度填表

教育局發言人於上年11中時表示有52,473名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，2020/21 學年全港官津小學共提供47075 個小一學額，兒童發展及升學專家Ken Sir表示不論報名人數多少，始終統一派位都有「幸運」因素存在，家長應該按自己可承受的風險程度，自己的要求和孩子的實際須要選擇。他說：「家長要考慮孩子能否適應熱門學校的壓力和工課量？、喜歡較傳統還是活動教學？自己與學校的教學理念是否一致？學校地點的遠近等等的不同因素選擇不同的選校策略。」

進取、穩陣及保守型家長填表法

Ken Sir認為將進取、穩陣及保守型的家長在填表上可參考以下排列，有增加中表機會。他說：「進取的家長可考慮首一及二排兩間大熱門學校，第三至五位排三間次熱門，第六排一間冷門學校。穩陣型家長首位填一間大熱、二至四位填三間次熱、五及六則填兩間冷門。最後是保守型家長可在第一至四志願中選擇次熱學校，五及六則填兩間冷門學校。」Ken Sir特別提醒家長要留意:「如想有些學校家長考慮日後會叩門的話，就盡量不要把位置放得太後。」

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甲部排位跟乙部三甲一樣

由於甲部是不限校網，家長可以填寫全港任何一間學校，Ken Sir建議家長所以可以全部填上心儀學校，他說：「家長于不妨將喜歡的都填上，但如果沒有校網外的心儀學校，則可考慮跟乙部三甲一樣，但值得注意是電腦先處理甲123之後再處理乙1至30，所以如果派了甲2給家長，家長就會失去派乙1學校的機會。」

自殺式填表陷阱

Ken Sir曾過往接觸過不少家長在統一派位的失敗個案，他發現有些家長是自殺式填表，他勉今年家長不要用這種的方法填表，因為成功率近乎零。他說：「第一：只填最愛的學校，其他位置都不填上學校。二：只填本區的，其他由他區撥入的都不填。三：30個格都填同一間學校。第四：選錯性別學校。」

專家5大選校建議

最後，Ken Sir對選校有以下建議供家長參考。

1.量力而為，要視乎家庭及孩子的需要作出選校的抉擇，不應盲目選名校。

2.考核次數，要了解學校的考核方法和次數，如孩子記憶力不是太強，兩測兩考相對考核範圍細，較易應付。

3.宗教背景: 避免選一些有違家庭宗教的學校，影響家校合一。

4.不要只以功課量作為選校標準，孩子升小，是人生的第一次，沒有任何功課多或少的概念，家長應該考慮的事自身能付出的時間或方法，而不是見多功課就認為學校不好。