【新春外遊錦囊】遇上地震與極端天氣DO'S&DONT'S｜香港紅十字會

不少家庭都會在新春期間外遊，然而近年極端天氣在世界各地頻頻出現，萬一外遊時遇到一些較為罕見的情況，例如地震和暴風雪，或會令人手足無措。要旅程安全愉快，最好未雨綢繆，預先了解目的地的情況，了解如何應對不同特殊情況的方法。

地震：駕駛中應慢慢減速 勿緊急剎車

出發前準備：

•了解目的地的地震風險

•留意當地政府的地震預警系統、疏散指引及避難所安排等，預早規劃疏散安排

如遇上地震：

地震後：

•留意收音機、電視機或當地政府網頁發布的最新地震資訊及緊急避難所的位置

•地震過後，可能會發生火災、建築物坍塌或海嘯

•應盡快離開嚴重損毀的建築物，並遠離岸邊、海灘及沿岸低窪地區，防避海嘯

•若水電設施損毀，應關掉總掣。

•若懷疑氣體燃料洩漏，切勿在現場燃點火種或打電話，盡快離開建築物。

暴風雪和極端寒冷天氣：勿長時間留在引擎空轉的汽車內

出發前準備：

‧ 查看目的地的天氣報告、遭受風暴吹襲的風險和暴風雪警告

‧ 認識凍瘡和低溫症的症狀，學習初步處理方法

‧ 帶備足夠禦寒衣物

暴風雪和極端寒冷天氣期間：

留意外遊警示及天文台

另外，出發前可留意香港外遊警示，了解身處目的地可能面對的安全風險。香港天文台亦有提供世界天氣資訊及全球地震資訊予大眾參考。若香港居民在本港以外地區( 包括在內地) 遇事，可致電入境事務處的「協助在外香港居民小組」24 小時求助熱線 (852)1868 求助。

有關更多防災備災知識，可參閱香港紅十字會防災小錦囊或參與社區防災備災訓練。

香港紅十字會簡介

香港紅十字會成立於1950年，屬國際紅十字與紅新月運動在全球超過190個國家的國際人道網絡一份子，致力帶領社會上各階層人士，身體力行實踐人道精神，並透過四大範疇的工作，分別為「緊急救援及備災」、「社區健康服務及教育」、「人道參與及教育」、以及「特殊教育及復康」，為香港市民提供一個多元化的人道服務平台。