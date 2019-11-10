【秋季行山】孩子遠足受傷難避免　即學急救方法｜香港紅十字會

秋高氣爽，不少家庭、學校都會帶小朋友登山郊遊，拋開煩囂的都市生活，好好享受大自然。然而，不少人都曾在遠足時遇上蛇咬、昆蟲螫傷或割傷等意外。只要預先學習急救知識，就能更正確及有效地應付這些突發情況，亦令你和小朋友的旅途更放心、更安全。 （圖片由機構提供）

蛇咬切忌放毒啜毒

在香港，最常見的蛇是青竹蛇，蛇毒屬出血性及細胞毒素性。不同種類的蛇毒性不一，有不同的處理方法，以下方法主要針對青竹蛇。

1.保持鎮定，安慰傷者，讓傷者休息及不要移動受傷部位，以免加速血液循環，並在安全地方等候救援

2.用大量清水沖洗傷口

3. 若傷口出血，應先止血然後用消毒紗布遮蓋傷口

4. 除去手環或戒指等束縛物

5. 固定受傷部位

6. 在安全的情況下，可嘗試拍下蛇的相片，觀察並認清蛇的形狀、顏色及其他可見的特徵，以助醫生辨認毒蛇種類，並作出適當治理

7. 速送醫院，留意傷者有否出現休克徵狀

＊緊記切勿以口啜毒，因啜毒者口腔的細菌有可能感染傷者傷口，若啜毒者口腔有傷口亦可能會中毒；忌割開傷口放毒，因有可能引致細菌感染；亦不應緊紮傷口，以免腫脹肢體惡化。

（PhoroAC）

昆蟲螫傷宜除去螫針

在郊外亦少不免遇到各種昆蟲，若遭蜜蜂、黃蜂等昆蟲螫傷，可依以下方法急救。

1.用證件或咭片把傷口上之螫針刮去，或用眉鉗拔去

2.用清水沖洗傷口

3.冷敷傷口以減退輕微紅腫

4.速送醫院，留意傷者有否出現過敏性休克

尖石割傷需按壓止血

被尖石割傷亦是遠足時常見的受傷情況，可根據以下方法處理。

1.檢查傷口，查看傷口有否異物

2.用大量流動清水（自來水）清洗傷口、去除異物

3.使用清潔敷料覆蓋傷口

4.可在蓋有敷料的傷口上直接施壓，或讓傷者自行按壓傷口止血

5.用繃帶將敷料固定，避免包紮過緊阻礙血液循環，或過鬆使敷料跌出

6.檢查血液循環（可詢問傷病者包紮後傷處附近有否麻痺刺痛感覺，如有，可能是包紮過緊影響血液循環，必須重新包紮）

萬事俱備 安全遠足

登山前作好各種準備亦能助你應對不同突發情況，包括留意天氣預測、預先規劃路線、結伴同行，並預備完善裝備、通訊器材及登山急救包。登山急救包應備有生理鹽水、酒精紙、安全扣針、三角巾、哨子、指南針、輕便暖氈、電筒、冰袋、鉗、繃帶及圓頭剪刀等。

若希望更深入了解戶外遠足的急救問題及處理方法，可報讀香港紅十字會的遠足急救工作坊(基礎)，三小時的課程內容包括登山急救包介紹、動物相關的健康問題、環境引起的健康問題、常見受傷類型和處理方法，以及包紮實習。

遠足急救工作坊(基礎)：（按此）

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香港紅十字會簡介

香港紅十字會成立於1950年，屬國際紅十字與紅新月運動在全球超過190個國家的國際人道網絡一份子，致力帶領社會上各階層人士，身體力行實踐人道精神，並透過四大範疇的工作，分別為「緊急救援及備災」、「社區健康服務及教育」、「人道參與及教育」、以及「特殊教育及復康」，為香港市民提供一個多元化的人道服務平台。

（原題為：【行山知識】蜂螫蛇咬 尖石割傷 兒童急救保安心）