新年目標常得個講字？教你如何用「原子習慣」增加子女發奮意欲

新年伊始，又是與子女一起定下每年目標的好時機。有沒有發覺，人越大，目標越難實現，可能因為我們常在一月時滿肚熱誠、雄心壯志為自己及子女共同定下新目標，到了年終，回首過去，很多時目標淪為空談。 如何達成目標，我在此跟大家作一個小分享。 文：Marina

早前，我看過一本James Clear寫的書。他真人真事的成長故事非常具啟發性，我這兒暫且不劇透，留待大家自行細味閱讀。但我欲與各位分享書作者介紹養成「原子習慣」（Atomic Habits) 的四項法則，分別是……（按圖放大瀏覽）▼▼▼

記得今年初已想報名與女兒一起參加在香港舉行的Spartan Race（斯巴達賽）。Spartan Race是全世界最大的障礙賽，2005年創立於美國海豹突擊隊斯巴達式的魔鬼訓練，賽事中許多障礙項目更由美國軍方參與設計，完全比照軍事訓練等級，曾在超過30多個國家舉辦，所有障礙物皆由美國引進，賽道規模亦按照國際規範處理。賽事依據年齡段分成不同組別，女兒參加的是4-6歲組別，全程1多公里，共設有10個障礙，包括泥坑、沙土、攀爬挑戰等。

小朋友喜歡看《Peppa Pig》卡通動畫，故事裡面常看到一個愛在泥濘上跳動的豬女，她可愛的笑聲迷倒不少大小朋友。但是現實中，又有幾多城市長大的小孩真的會喜歡腳踩泥濘的感覺？

小朋友喜歡看《Peppa Pig》卡通動畫，故事裡面常看到一個愛在泥濘上跳動的豬女。（Twitter@Peppa Pig Official）

Atomic Habits法則提醒我不能催谷女兒體能，亦不能期望一個城市（溫室長大）的孩子能一步登天自動完成戶外越野比賽。

Atomic Habits一書指要改變行為，先要設立一個小目標，而這個目標必須帶來微細的改變。因為微小的增長、百分之一的改善，如同金錢透過複利加倍，習慣也是。透過觀察，我看見女兒連公園內的馬騮架也爬不完，認為她臂力未夠，而Spartan Race有數個障礙需要小孩相當的臂力攀爬才能完成障礙項目，所以最終我並沒有為女兒報名參加。

我與女兒一起定下小目標，先每天花時間在公園練習爬馬騮架。每星期進步一點點、向前多爬一格，最後她在十一月終於爬完一整排馬騮架。（示意圖，thierry lemaitre／Unsplash）

相反，我與女兒一起定下小目標，先每天花時間在公園練習爬馬騮架。每星期進步一點點、向前多爬一格，最後她在十一月終於爬完一整排馬騮架。

我邀請了家人及公園的小伙伴們一起觀看她達成目標的時刻，大家也為女兒鼓掌叫好，亦鼓勵她向公園其他小朋友分享自己的「成功之道」。女兒既為自己感到無比自豪，我們亦同時定好下一個目標，參加2019年12月舉行的Spartan Race。今年聖誕假期，趁著女兒踏入六歲，我自費報名參加在深圳舉行的Spartan Race兒童賽。

原本她起跑時想哭，嚷著要我陪著她跑，但是一聽到鳴槍起跑後女兒便跟其他孩童一直奔跑，大批父母也背著包包、拿著相機或手機跟在後面，全程陪跑，記錄孩子通過障礙的時刻。我也有跟在後面，但是一直走到賽事後段才看到滿臉汗水的女兒。

對於參賽，我告訴她成績、名次不是重點，能夠參加並完成就好。我希望讓女兒養成不畏艱難、擁有冒險的精神、學會獨立自主、勇敢面對挑戰。（按圖放大瀏覽）▼▼▼

在比賽末段，原本鬥志高昂的女兒，經過充滿泥漿的Dunk Wall（冥河洗禮）後便哭，我碰到她，問她發生什麼事。她告訴我她不喜歡腳踩泥濘、舉步維艱的感覺，而且泥濘把她的頭發和衣服都弄髒了，甚至沾到臉上和眼睛去，她極不好受。我在旁鼓勵女兒用手把泥漿撥開，快站起來向前跑，因為終點快到。她邊哭邊站起來，然後碰到另外一個女孩，大家滿頭泥漿，互相鼓勵下，一起走過獨木橋、然後爬過幾層高的鐵網陣便到達終點。

在女兒衝線的一刻，我們一家人是多麼的激動，在短短一公里的挑戰路程，見證女兒成為小勇士的跨越與成長。Spartan Race除了鍛鍊孩子的身心靈，也鼓勵爸媽們帶著城市長大的孩子們一起走出戶外，增進親子間情感。

這場障礙賽是一場體力與耐力，更是意志力的競賽。女兒能勇敢完成賽事，為自己帶來最好的生日禮物。

新年新開始，鼓勵各位家長可嘗試用以上Atomic Habits技巧協助子女實踐目標，令2020年的計劃更適合他們及更容易可行。

作者簡介：Marina——毅然放下工作，當上全職媽媽。從事企業及慈善公關十多年，現正修讀教育博士課程，望與女兒一起學習，共同成長。

各位家長可嘗試用以上Atomic Habits技巧協助子女實踐目標，令2020年的計劃更適合他們及更容易可行。（示意圖，rachel／unsplash）

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《「原子習慣」如何讓子女的新年目標不流於空談》Marina Watt】

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