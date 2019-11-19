【逃犯條例】與子女政見不同　看看這聰明媽媽如何以智慧化解矛盾

近期政府與市民之間的矛盾已經紛紛入屋，不同程度地影響著港人的家庭關係。家人之間的愛理應超越政治立場，現實是人受著多重社會文化系統所影響，當家庭成員帶著這些影響回到家中的時候，家人應該如何相處呢？ 文：何慧明博士（香港中文大學社會工作學系講師）

為了解子女願嘗試參與遊行 一位「藍絲」媽媽這樣化解了親子衝突（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

政治矛盾會否影響家庭關係的關鍵 在於大家如何看待彼此的不同

和諧的家庭關係是雙向的，那學生明白父母的成長教育背景會讓他們傾向支持藍絲陣營，這個從父母角度去理解他們的選擇是化解因政治立場不同而導致家庭衝突很重要的第一步。然而，單單理解是不足夠的，接納父母如此更加重要。

我問那個學生: 「當你向媽媽介紹各類新聞和你的看法的時候，你會否想她認同你的看法？」這個問題讓他反思，他的確是認為自己是對的，想改變媽媽，多於了解媽媽。

說到底，政治矛盾會否影響家庭關係的關鍵在於大家如何看待彼此的不同。當大家都自以為義，認為自己是對的，只想改變對方，沒有真誠地去了解和接納對方，矛盾便會出現。家庭關係與一般關係不同之處，是家庭成員彼此以愛連結，以了解和接納去回應彼此的不同是化解衝突的重要方向。

【相關圖輯】避而不談反破壞關係 資深社工分享「非暴力溝通」法（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 2

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載。原文：《家庭關係與政治》何慧明博士】

【如對親職管教有任何問題，可發訊WhatsApp咨詢熱線 6811-2959，由「香港青年協會」註冊社工提供專業協助！】