文靜兒子與嚴父的故事：日常欠交流關係漸疏離　藉跑步成交心戰友

跑步、攀石、瑜伽等運動，Kelvin都有涉獵。從前，他喜歡帶囝囝行山，為的就是行山過程中，跟囝囝獨處的時間。他說：「2、3歲時，我便帶他上粉嶺蝴蝶山。他好開心的，幾百級樓梯也照走，跟住父母玩；一來為健康，二來那期間只有我跟他，我們可以多點時間聊天。」家族史、人生道理、前途問題無所不談，伴着彼此走上山頂。直至升中後，Jonathan課業日漸繁重，也建立了自己的社交圈子，漸漸減少與爸爸四處遊玩的次數，父子相處時間愈來愈少。

一個承諾連結彼此

在Kelvin眼中，囝囝總是過於文靜、自信心不足；在Jonathan眼中，Kelvin是個嚴父，與他對話也戰戰競競，害怕犯錯會被責罵。

剛好有一天，Jonathan需向爸爸請求參與學校交流團的費用，Kelvin便順道以參與「青協背包跑2019」作交換條件，邀請Jonathan跟自己一起運動。半「威迫利誘」下，原本交流不多的兩父子，相隔多年後再一起做運動。「我希望他能多接觸不同的人，擴闊社交圈子，培養自信心和興趣；不要常常在家裏打機、看電視，運動可增強體格，更加健康。」Kelvin指自己不擅辭令，故特別希望以身教的方式，感染囝囝多做運動。「我猜他看到爸爸玩多項運動，會感受到的。跑步正是任何運動的基本功，做甚麼運動都要先練跑、練氣，才能事半功倍。」

如是者，Jonathan便與爸爸一起參與為期4節的跑步訓練，至今已上了3堂。另一邊廂，交流團因名額爆滿，Jonathan無奈地錯失機會。縱使失去了當初的參加動機，但Jonathan仍堅持跑步訓練，原來全因爸爸的陪伴。「看到爸爸參與很多運動，跑步、划龍舟、攀石……周不時就拿獎牌回家，掛到全屋都是。所以（這次）想試試，看看會有甚麼得着；沒有放棄的念頭皆因有爸爸陪住，沒有他的話我未必會貿然參與。」由在家中一個在客廳、一個在房間，交流不多的狀態，漸變成父子同行、彼此勉勵，共同為未來的比賽奮鬥。

跑步拉近彼此距離

早在小二，Jonathan曾跟爸爸一起參與親子跑步競技賽，奪得金牌。他小學時也是短跑比賽的常客，惟升中後便放棄了這項興趣。多年後重拾，難免會吃不消，如第一次訓練後就肌肉痛了好一陣子。但Jonathan不但沒有因而放棄跑步，反而跟隨爸爸參與其他公眾跑班。「他變得主動，願意踏出第一步。他以前會抗拒跟我出去，想不到現在會跟我到其他跑班去。我期待有一天，他會主動邀請我去跑步。其實他是有潛質的，體內的運動細胞只是尚待旁人激發。」

訪問當日，父子合照初時有點拘謹，原來已有數年沒肩並肩合照。原本兩人身軀間留了個小空間，攝影師建議他們站近一點，隨後爸爸主動搭著Jonathan的肩膊，並向兒子靠近一步。「我們從未試過如此親近。」爸爸微笑著說，靦腆中洋溢一絲喜悅。跑步成為拉近兩人關係的起點，讓他們在跑道上重遇，同跑同分憂。

爸爸主動搭著Jonathan的肩膊，並向兒子靠近一步。（香港青年協會家長全動網提供）

汗水為父子關係增添溫度

跑步成為父子間的新話題，日常生活多了話題，彼此也更樂於分享想法，逐漸打破了隔膜。「以前比較尷尬，未必會談心事，好難開口。但現在多了跟爸爸相處，尷尬少了，也會討論跑步技巧。」Jonathan說。除此之外，準備升中五的他，學業壓力愈來愈沉重，跑步正好為他提供一個喘息的空間。「跑步時將煩惱都拋開，速度感讓我覺得輕鬆自在，能有效紓壓。」

做熱身運動時，Kelvin會細看兒子的姿勢，輕聲細語，耐心地向他講解。（香港青年協會家長全動網提供）

相比小時候，嚴厲的爸爸稍微變得親切，做熱身運動時，Kelvin會細看兒子的姿勢，輕聲細語，耐心地向他講解。運動讓Jonathan發現爸爸溫柔和善的一面，Kelvin的管教方式亦不再嚴厲。Kelvin只希望囝囝能學會自我管理，成就高低並不重要，但起碼要做好本份。「我最想他在運動上感受到那份毅力和堅持。比賽就如人生，上得場，就要堅持到最後。期間會經歷挫敗，也不是每次會贏；你付出多少，就有多少收穫。」

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：跑出動人溫度 連結兩代父子情】