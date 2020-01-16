【小一入學】報考2021小一家長注意　6間小學開放日及簡介會資訊

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不少子女正就讀K2的家長，已開始為小一面試作準備，在正式報名及面試前，家長宜先了解各學校，其教學模式及理念是否符合你的要求，家長不妨趁學校的開放日或簡介會，帶子女到場參與，也可以熟悉一下學校的環境，做好心理準備。

以下6間為2020上半年將會舉行開放日/簡介會的學校：

拔萃男書院附屬小學開放日

日期：2020年1月19日（星期日）

地址：九龍旺角亞皆老街131號

電話：3159 4200

網址：www.dbspd.edu.hk/openhouse2020/index.html

全年學費：$42,750

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德雅小學同樂滿FUN嘉年華會

日期：2020年2月8日（星期六）上午

地址：九龍又一村達之路20號

電話：2380 6581

網址：www.tnps.edu.hk/index.php

全年學費：HK$42,000 （分10期繳交）

+2

滬江維多利亞學校簡介會

日期：2020年2月13日（星期四）

遞交入學申請表截止日期：2020年3月5日

地址：香港仔深灣道19號

電話：3402 1100

網址：www.vsa.edu.hk/en/Online_Application.aspx

全年學費：$139,500 (分10期繳交)

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啟基學校25周年校慶開放日暨綜合藝術展

日期：2020年3月28日（星期六）上午10時至下午5時

地址：九龍界限街71號

電話：2381 6228

網址：www.ccs.edu.hk/wordpress/

全年學費：$61,754（分11期繳交）

港大同學會小學小一入學簡介會暨開放日

日期：2020年5月16至17日（簡介會需網上報名，詳情校方稍後公布）

地址：香港柴灣怡盛街9號

電話：2202 3922

網址：www.hkugaps.edu.hk/tc/

全年學費：$31,160 （分10期繳交）

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福建中學附屬學校開放日

日期：2020年7月4日

地址：油塘油塘道9號

電話：2606 0670

網址：www.fssas.edu.hk/zh

全年學費：$31,200（分十期繳交）

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