【小一入學】報考2021小一家長注意　6間小學開放日及簡介會資訊

不少子女正就讀K2的家長，已開始為小一面試作準備，在正式報名及面試前，家長宜先了解各學校，其教學模式及理念是否符合你的要求，家長不妨趁學校的開放日或簡介會，帶子女到場參與，也可以熟悉一下學校的環境，做好心理準備。