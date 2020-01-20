【大寒】冬季最後節氣宜早睡晚起？推介2招防流感｜謝嘉雯中醫師

「大寒」是廿四節氣最後一個節氣，北方仍然天氣寒冷，身處南方的香港，雖然相對暖和，但也不要對「大寒」的「寒」掉以輕心。

冬主藏，作為冬天最後一個節氣，仍然是萬物蟄藏的時令。黃帝內經提出：「冬傷於寒，春必病溫」。冬天養生本應早睡晚起，以避寒邪，並有利藏護陰精，令正氣固守於內，那麼春天寒熱交替時，就能避免得到溫病（溫病是中醫病名，以發病急驟，高燒、傳染性強為突出症狀，類似現代醫學的流感）。

節氣上，從「冬至」一陽初生後，經「小寒」至「大寒」，陽氣漸漸生長，因此食療上，可以增加一些具有升散性質的食物，例如薑、蔥、紫蘇葉等食物，適當的進食少許辛辣的食物，有助春天來臨時陽氣升發。

1.防寒暖胃紫蘇茶

材料：紫蘇葉一片、薑2片、紅糖適量。

製法：以250ml熱水浸泡紫蘇葉和薑片，加入紅糖調味。

紫蘇

功效：

紫蘇葉：辛、溫；能解表散寒、行氣。

生薑：辛、溫;解表散寒、溫中止嘔、溫肺止咳。

味辛能行，如不慎吹風受寒，飲用此茶有助預防感冒。又或是時常喜吃生冷食物；如魚生刺生、沙律，引致胃寒不適，表現胸脘脹悶，時時欲嘔的人士。紫蘇葉能安胎止嘔，因此此茶亦能緩解孕婦的妊娠惡阻，並有止嘔作用。

2. 按摩背部

家長可以嬰兒油搓熱掌心，大人以手掌中指對著小孩背後脊椎，此時拇指、示指、無名指和尾指剛好覆蓋在脊椎兩旁的膀胱經上，來回按摩。督脈主一身之陽氣，脊椎兩旁為足太陽膀胱經，主一身之表;其背部俞穴內應五臟六腑。解剖上，胸廓內應肺臟，搓熱掌心按摩背部，可溫經通絡並有助強壯肺氣，若然感冒咳嗽痰多，亦有助加快康復。

趁大寒過後的農歷年假，家長和小朋友一起早睡晚起，固守正氣，除了能抵禦

寒邪引起的流感外，亦能從繁重的學業、工作中好好休息，令身心為新一年作更好的準備。

謝嘉雯中醫師

兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活態度。

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