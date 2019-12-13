【氣炸鍋陷阱】家長注意：少油=健康？營養師和中醫拆解健康真相

近年流行用氣炸鍋煮食，它原理是用熱風加熱食物，只需少量油份，甚麼都可放進鍋裡炸出香口惹味的菜式，感覺上較一般煎炸煮食健康。不過，用氣炸鍋煮食，便真的「點食都唔怕肥」？今次註冊中醫倪詠梅和註冊營養師Annie Lee就為大家拆解健康真相，提供怎樣吃才是食得最健康！

氣炸鍋實在太方便，食物也香口吸引，不自覺地會多吃了。

不自覺攝取過多油份

雖說氣炸鍋不需額外用太多油，但倪醫師指出，平時用氣炸鍋炸雞翼、焗春雞和咸豬手等，當中亦含有大量雞油和豬油；另外有些人喜歡烹調預先調製的食物，同樣有不少油和調味料，在中醫角度，氣炸鍋食物被稱為「辛辣炙膊」之品，即經火烤的食物，會對身體產生內熱，亦我們常稱的「熱氣」。

由於氣炸鍋實在太方便，食物也香口吸引，人們無形中增加使用氣炸鍋的次數，自然過度攝取動物性食物中所含的油份。倪醫師又分享一宗病例，一對夫婦常經用氣炸鍋焗豬手，結果半年後，丈夫由膽固醇正常水平升至超標，相信與經常進食焗豬手有關。

除了引起心腦血管的毛病外，倪醫師亦指出有3種人不宜經常進食氣炸鍋料理。

小心高脂高膽固醇食材

營養師Annie Lee則認為氣炸鍋雖然用油不多，但原材料是決定健康的主要因素。她表示總觀市面上的氣炸鍋食譜，發現絕大部分都是以肉類為原材料，包括雞翼、雞脾、豬排等等，這些食物含有高脂肪和膽固醇，多吃同樣危害健康。

Annie補充，如果想吃得健康，不妨進食氣炸鍋料理後，多攝取纖維類如沙律和烚西蘭花，以平衡營養。

參考營養師的建議

簡單而言，不論是中醫亦或營養師的角度，都不鼓勵大家尤其小朋友吃得太多氣炸鍋食物，畢竟它也屬於煎炸類食物，最好控制一星期一至兩次為佳，多吃可能會造成「熱氣」和營養失衡。