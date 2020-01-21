【農曆新年】家長小朋友注意　年廿八大掃除及新正頭拜年宜忌

踏入年廿七，家家戶戶都忙著辦年貨、打掃家居、包利是，但其實傳統農曆新年的禁忌與注意的習俗背後都帶著意思與原因，故此一直流傳之今。例如年廿八洗邋遢、年三十團年飯、年初一要拜年等等，玄學家麥玲玲特別為大家講解由年廿八至正月過年的春節習俗的禁忌及適宜，各位在過年前家長值得注意。

年廿八洗邋遢

財不入污門

每年一到年廿八，我們都知道要洗邋遢、幫家居大掃，這除提醒了我們去舊迎新，將家居收拾乾淨，原來玲玲師父表示無論在外觀或心理上都屬好事，她說：「風水角度來看，每年一次的大掃除有助改善宅氣，並可把來年的旺氣引進屋內。所謂『財不入污門』，趁新年來臨前把家居打掃得乾乾淨淨，尤其是屋內的陰暗位或牆角，有助清除霉氣，迎接財神來臨。」另外，玲玲師父表示由於「塵」與「陳」同音，在意頭上而言，大掃除亦有將陳舊東西及惡運霉氣一併去除之意。

趁新年來臨前把家居打掃得乾乾淨淨，有助清除霉氣，迎接財神來臨。(圖片getty images)

擇日打掃

雖謂「年廿八洗邋遢」，但大掃除實在無必要一定在年廿八進行，尤其現今都市生活急促，只要過年前自己選個日子打掃一下家居，已經有助提升家宅運。玲玲師父說：「如果一定要擇日才心安理得，一般通勝中所列的成日及除日皆可用，只要家中成員的生肖與讓日不相沖便無大問題。至於破日本身向來不宜祭祀，但因大掃除有破舊立新的意思，所以不常用的破日亦可選擇。」

只要過年前自己選個日子打掃一下家居，已經有助提升家宅運。(圖片Photo AC)

大掃除宜忌

大掃除在傳統上也有不同習俗，玲玲師父指若去年的運氣不俗，就應由門口掃入屋內，貫徹往年的好運；相反，如果去年運氣較差的話，則應由屋內掃出屋外，以去除惡運霉氣。

而從前不少人也會趁年廿八當日理髮及以碌柚葉洗澡，玲玲師父解釋：「碌柚葉是民間常用的驅邪之物，古人認為有除邪防病、消災解難、逢凶化吉的作用，用作大掃除也是百利而無一害。尤其家中設有神位者，在大掃除當日宜用碌柚葉、肩柏、芙蓉或七色花煲水，然後以此水洗淨神櫃，再以全新的毛巾由上到下、由內至外清除污垢即可。」

年三十團年飯

團年飯意義

年三十晚是臘月的最後一天，傳統上家家戶戶也會先拜祭諸神及祖先，感謝神明的庇佑。拜過祖先，晚上就是一家人聚首一堂吃團年飯的時間。團年飯又稱為「年夜飯」，菜餚與「尾禡」相若，都是以意頭菜為主，如髮菜、蠔豉、生菜、大蝦等，不過傳統上亦會準備魚、肉、雞、鴨四個主菜及四款小菜，名為「四盤四碗」，取其「事事如意」的諧音，並要準備最少一款酒，如糯米酒。

年廿八至正月過年春節習俗宜忌-年三十團年飯(VCG)

團年飯宜忌

現代人習慣提早團年，擇日方面只要不是「陰錯」、「陽錯」或「破日」即可，而最佳團年的日子則在「天德」及「月德」兩日。另外，中國人事事講求意頭，因此團年飯當晚宜添飯，以取其「添福添壽」之意；米飯或菜餚亦要比平日準備多一些留起，代表「年年有餘」，以免年初一出現「空空如也」的情況。

團年飯當晚宜添飯，以取其「添福添壽」之意。

團年飯過後，不少人會外出逛花市、上頭柱香或其他節慶活動。其實年三十晚踏入子時(即晚上十一時)後，已屬於年初一，故建議年三十晚外出時可穿鮮色衣服或新鞋迎接好運。回家睡覺前則可以將長輩派發的雙數「壓歲錢」置於枕頭底之下，增添未來一年的好運。

年三十晚外出時可穿鮮色衣服添好運，小朋友可將長輩派發的雙數「壓歲錢」置於枕頭底之下，增添未來一年的好運。(VCG)

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