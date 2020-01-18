【親子好去處】鼠年芝士主題裝置　必玩滑梯波波池走進千呎迷宮

還有不到一星期就到農曆新年，不少商場都已換上新裝，當中很多更以鼠年為主題裝置，其中在荃灣荃新天地及將軍澳東港城商場都以老鼠最愛的芝士佈置，打造千呎的迷宮及巨型滑梯波波池，讓小朋友盡情放電，一家大細新年又多個地方去玩！ 攝影：王淑君、許珞珩

千呎迷宮、大型推銀機

由即日起到2月9日，荃新天地變身「新春芝趣樂畏」，設置了約1,000呎的迷宮，又有巨型推銀機和充滿祝福語句的霓虹牆，非常搶眼！而在二期更有多個經典新春好意頭攤位遊戲，大人小朋友都可以挑戰自己，換取獎品過新年！

佔地1,000呎的巨型芝趣迷宮，外型如同巨班芝士，小朋友可以穿越芝士洞隧道、可愛芝士不倒翁，更可以收集5個「新春祝福印章」，換取禮品。大家還可以坐上巨型推銀機和過萬個閃閃金幣，豪氣地打卡拍照。「彩燈迎祝福」互動祈願彩燈和芝足常樂霓虹光影牆，更是一家人的絕佳拍照位！

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二期商場亦設有「Say Cheese to CNY 嘉年華」，小朋友可以大玩好意頭攤位遊戲,如「招財進寶擲擲樂」、「一本萬利擲彩虹」等，一試大家的新年運氣。

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大型芝士主題波波池及三米高夾公仔機

由即日起至3月1日期間，位於將軍澳東港城商場中庭開設「Cheers to the New Year芝味開運工廠」，設五大巨型老鼠最愛的芝士味遊戲，包括巨型芝士主題滑梯波波池、三米高夾公仔機、幸運號歲轉轉機、放大100倍的巨型芝士屋，及一擊即中扭攤位。而各位大小朋友可以放電及打卡，參與遊戲可贏取獎品歡賀新年。

最受小朋友歡迎的必數巨型「芝」味滿瀉波波池，池內鋪滿過萬個橙黃色的芝士顏色波波，大小朋友可從高的滑梯上一衝而下到波波池中，入場前記得穿上襪子及除鞋。

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近年大受歡迎的夾公仔機今次變成三米高巨型「芝」趣夾夾機，只要用放大版的按鈕及夾子操作，即有機會夾出「芝」味大獎！

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另外，新年時節不少得入廟轉風車求好運，現場設置幸運「芝」味能量轉輪，大小朋友可腳力為大轉輪充值幸運能量，旁邊的能量棒會顯示你的速度，動作愈快，幸運能量愈高！

現場設有經典嘉年華遊戲，只要將球推出並停留在指定的芝士坑洞上，即可獲得指定獎品，如有3個球成功推到指定的芝士坑洞上，更可得到大獎。最後不要錯過放大一百倍的可愛打卡位「巨型芝士屋」，不同大小的芝士洞正好適合一家大細打於留念，記下開心迎鼠年的美好時光。