【親子好去處】鼠年芝士主題裝置　必玩滑梯波波池走進千呎迷宮

千呎迷宮、大型推銀機

佔地1,000呎的巨型芝趣迷宮,外型如同巨班芝士,小朋友可以穿越芝士洞隧道、可愛芝士不倒翁,更可以收集5個「新春祝福印章」,換取禮品。大家還可以坐上巨型推銀機和過萬個閃閃金幣,豪氣地打卡拍照。「彩燈迎祝福」互動祈願彩燈和芝足常樂霓虹光影牆,更是一家人的絕佳拍照位!

二期商場亦設有「Say Cheese to CNY 嘉年華」,小朋友可以大玩好意頭攤位遊戲,如「招財進寶擲擲樂」、「一本萬利擲彩虹」等,一試大家的新年運氣。

大型芝士主題波波池及三米高夾公仔機

由即日起至3月1日期間,位於將軍澳東港城商場中庭開設「Cheers to the New Year芝味開運工廠」,設五大巨型老鼠最愛的芝士味遊戲,包括巨型芝士主題滑梯波波池、三米高夾公仔機、幸運號歲轉轉機、放大100倍的巨型芝士屋,及一擊即中扭攤位。而各位大小朋友可以放電及打卡,參與遊戲可贏取獎品歡賀新年。