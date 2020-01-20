【氣炸食譜】團年飯宴客不失禮　9歲小廚神教煮黃金炸蟹鉗

氣炸鍋絕對是近年媽媽的新寵，煮食方便又快捷，自3歲起已喜歡看著媽媽下廚的Jonathan，在半年前接觸到氣炸鍋，開始鑽研更多刁鑽食譜，媽媽Kanris於是把兒子入廚拍成片放上社交平台，結果吸引大量支持者追看。 椒鹽雞軟骨、炸魷魚鬚、芝士麻糬波波等都難不到Jonathan，他成功將氣炸鍋的功能快、簡單、美味發揮出來。在農曆新年來臨之前，Jonathan特別為我們示範「黃金炸蟹鉗」，讓大家可以在團年飯或過年時大宴親朋，夠大方又體面。 攝影：龔嘉盛 攝錄：岑卓熹、呂志豪 剪接：呂志豪

因氣炸鍋而開始下廚

今年九歲的Jonathan跟一般小學生一樣喜歡喜歡踢足球、溜冰、做運動，但喜歡煮食物就跟其他小朋友有點不同，媽媽Kanris說：「他在三、四歲時因為不夠高，會叫外傭抱着他進廚房看我炒菜，那時我知道他是有興趣，不過真的親手下廚就是近半年的事，因為買了一個氣炸鍋，讓他試捲一些金菇牛肉卷，做一些釀雞翼，由他負責放一些食材進鍋，漸漸發現他興趣愈來愈大。」難道是Jonathan遺傳了Kanris廚藝的天份？「我是一位全職媽媽，但做女孩時完全不懂得煮食，到現在也可以說是每一種也嘗試過，絕對不是厲害，但既然要煮給小朋友吃，漸漸也變得喜歡煮食。」

最高紀錄製作80隻雞翼

Jonathan坦言每次看到家人吃自己煮出來的食物都會很有滿足感，最難忘是與媽媽一起製作80隻單骨雞翼給全班同學開派對，他說：「因為Party在早上十時，我要上學，所以早一晚我負責醃雞翼，做了80隻單骨雞翼，全班有三十多人，有同學一人吃了8隻，他還吃得很高興，我看到也很開心。」

黃金炸蟹鉗製作技巧

Jonathan與媽媽特別為我們首次製作黃金炸蟹鉗，因為臨近新年，這款菜色既好意頭又大方，宴客一流，而Jonathan表示這次是挑戰，特別是用蝦膠包著蟹鉗時，蝦膠很易散開，但製成後非常香口美味，跟酒家吃到的十分相似。

點圖即睇黃金炸蟹鉗食譜