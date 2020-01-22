【玩具回收】上門回收、轉贈基層小朋友　創辦人：彌補童年回憶

在過去一年的生日會、聖誕節，小朋友收到很多玩具和禮物，不過有些重複了，又或是孩子不愛玩，而令玩具還未開封，已被塵封。媽媽姚太育有一對仔女，子女漸長而對玩具的品味有所轉變，剩下一堆又重又大盒的玩具，想捐贈但又不便搬動和乘坐交通工具…… 攝影：王淑君

姚太今次想捐出的玩具不乏大型的桌遊和兒童哥爾夫球。

小義工Ivan（左）和玩具樂園創辦人Dave一同上門回收。

姚太育有10歲長子和8歲幼女，趁着新年大掃除之際，把孩子的玩具都收拾一下，發現有很多重複了的玩具，也有很多不合心意而從沒拆封的玩具。她和小朋友商量過後，決定把玩具捐出去給有需要的小朋友。不過，今次想捐贈的玩具包括大富翁、串珠仔、迷你高爾夫球套裝等等，要搬運到回收機構也不容易。

「我上網查，搵到有上門回收的機構，對我來說真的很方便！」姚太找到「玩具樂園」幫忙，記者隨「玩具樂園」的創辦人郭中傑（Dave）和11歲的小義工Ivan一同上門回收玩具。

先拍照 後回收

Dave指，由於義工的人手有限，在決定能否上門回收玩具前，需要捐贈的家庭提供玩具的數量和圖片，視乎玩具的多寡和保存程度才派出義工上門回收。「太殘舊、太零散的玩具不便轉贈，所以皆不會回收。」另外，他們也十分重視玩具是否能啟發孩子的能力，「試過有人想捐贈成人版的層層疊，上面印有飲酒的字眼，具有不良意識的玩具也不回收」。

Dave和Ivan今次帶同3個大環保袋上門，先和姚太及一對小兄妹打招呼，然後就開始收拾玩具。8歲的妹妹一邊看到玩具被回收，一邊說：「有點不捨得。有些玩具有重複，我已經留了2盒，其他捐給買不起玩具的小朋友。」

Dave對今次回收的玩具感到高興，「我們很缺乏女孩子的玩具，今次有娃娃、串珠仔，也有一些桌遊，很適合轉贈給基層小朋友」。

回收程序：

+ 5 + 4 + 3

創辦人：填補童年遺憾

Dave創立「玩具樂園」也有原因。他分享說：「自己兒時沒有玩具，長大後不斷買，甚至買到重複了都沒留意。」有天，他意識到自己的行為是在彌補童年沒有玩具的遺憾，希望可以把玩具捐出去，令基層的小朋友不再擁抱遺憾。而且他認為，玩具能啟發小朋友的智力和不同能力的發展，亦能令童年更精彩，希望每個小朋友都能擁有喜愛的玩具。

「初時是送走自己的玩具，後來愈來愈多身邊的人嚮應，便成立一個機構。」他現在已沒有再留有玩具，把所有「珍藏」都捐贈出去。雖然他鼓勵別人把玩具捐出，但同時也建議保留有回憶價值的玩具，「看到捐贈者拍來的照片，見到有些懷舊玩具，我們也會詢問他們是否考慮保存」。

回收得來的玩具部分會讓基層小朋友在生日時來挑選，有些則會捐贈給慈善機構、孤兒院等社福機構，玩具樂園亦和機構合作，當小朋友成績有進步時，便可以獲得玩具一份。「當小朋友收到想要的玩具時，那份喜悅連身邊人也感受到。」Dave說，既然有人的玩具太多，有小朋友亦缺乏玩具，他從中盡點綿力平均資源，也感到開心。