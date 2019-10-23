【幼稚園面試】K1面試常見玩具　測試肌肉協調及邏輯思維

幼稚園面試陸續開始，面試期間不少幼稚園都會使用各式玩具作為一個測試工具，但萬變不離其宗，主要都是想看看小朋友的手腳協調能力、邏輯能力、認知及自理能力。作為家長，當然準備得越多越好，以下都是一些面試過程，小朋友有機會接觸到的小玩具，一起來看看。

積木（圖片來源：玩具反斗城） 1.積木 第一樣幼稚園最常玩到的莫過於積木。很多時候，老師會將幾塊積木放在桌面，讓小朋友把它們疊起來，這一來是考驗小朋友聽指令的能力，同時亦都觀測小朋友的協調動作能力，這個是最基本的技巧。 然而除了疊積木外，老師亦會問到積木的顏色或積木的形狀，讓小朋友講出，家長也可以事前與小朋友練習。

膠珠（圖片來源：Babyboom） 2. 膠珠（字母或數字形狀） 膠珠的面試方式主要有二種，一是「穿珠仔」形式，小朋友需要將珠子穿進繩子。這主要是考小朋友的手眼協調、手腕靈活度，以及專注力。 另一種是夾或者舀珠仔，面試時老師有會放兩個碗在考生前面，一個放滿膠珠或者波子，另一個則是空碗，考試需要用匙將珠子或者波子舀到另一碗內，除了用匙外，用夾子也是常常見的。而這些膠珠有時會是英文字母造型，讓小朋友舀或夾，之後老師就會問到小朋友所舀或夾出來的字母是什麼。

不同動物或者交通工具的拼圖（網上圖片） 3.拼圖 拼圖一般都是簡單的、只有幾塊組成的拼圖，而拼圖的圖案多以動物、交通工具為主。拼圖完成後，老師會再問該動物或者交通工具是什麼，這個主要觀看考生的常識和認知水平。

情景圖卡（網上圖片） 4. 情景卡 老師有機會給小朋友一些情景圖片，圖片中多以顯示小朋友與父母經常去的地方，如公園、海灘、超級市場等，老師會按情景圖中的畫面詢問小朋友相關問題。如在超級市場內與父母失散了應該如何做呢？

配對板 （網上圖片） 5.配對板 這個項目看似簡單，其實要小朋友清楚展示到清晰的認知能力，因為配對的形狀多為有角圖形，例如五角型、三角型，小朋友要對準後，再配合手眼協調，一擊即中放入木板的凹位中。

手抓板（網上圖片） 6. 手抓板 由於手抓板有時會是一些形狀、有時則是一些動物、水果等圖案，這個遊戲是看考生是否能將圖案放回正確的位置，這個考核是有關小朋友的空間感。有時候，老師更會問到小朋友板上的是什麼顏色和形狀。

扭螺絲（網上圖片） 7.扭螺絲 第四樣會用到的是扭螺絲，小朋友是需要把把膠螺絲帽轉入並轉出。這個遊戲會看到小朋友的手眼協調能力。

切水果遊戲（網上圖片） 8. 切水果 小朋友需要用玩具刀把食物切開，老師會讓小朋友切好食物後，再合併收起來再切下一份。這種玩具可以考驗小朋友的小手肌發展，看小朋友在切食物的過程中是否夠力，繼而觀察他們在配對食物的邏輯思維。

老師有機會會讓小朋友自己開盒子（網上圖片） 9.蓋盒蓋 第六樣是開盒子，老師會給一個食物盒，讓小朋友打開。這個活動除了是考小朋友的小肌肉運用外，同時亦都觀察小朋友平時自理能力上的表現。