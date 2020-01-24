【小學生走塑】首次自備膠樽買珍奶　小一學生：唔想海洋生物死掉

小學生學「走塑」！環保組織綠色和平今次和大埔一間小學合作，讓小一學生和家長嘗試到社區，自備餐具購買「團年飯」。小一女生萱萱和2歲半弟弟初嘗和店家講「走塑」，看到最喜愛的珍珠奶茶被裝入自攜的膠樽之中，兩姐弟也感到非常興奮。綠色和平發言人則希望小學生能把環保訊息帶到家中，成為「走塑」新一代。 攝影：黃寶瑩

讀小一的萱萱和2歲半弟弟一齊初試「走塑」。

個子小小的雷妍萱（萱萱）原來在生活上，一直都很注重環保。「如果我哋用咗塑膠，細魚食咗、大魚又食細魚，我哋食大魚就會食埋啲塑膠。」她更有留意海龜誤食塑膠飲管而死亡，「我唔想海洋生物死晒」。

甚具環保意識的她，終於在早前初嘗「走塑」。綠色和平由去年9月開始，在大埔區推動「尋找走塑小店」計劃，至今約有8成社區商店（約219間）加入走塑行列，歡迎大家自攜餐具購買外賣。商店門口會貼有「全城走塑」的貼紙，其中白色貼紙更提供「走塑」的折扣優惠。

是次綠色和平和位於大埔區的新界婦孺福利會基督教銘恩小學合作，和一群小一學生舉辦無塑社區課程，他們完成4堂環保知識課後，終於初次嘗試在社區之中實踐出來。

準備出發！（照片由綠色和平提供）

找到「走塑」貼紙感興奮

在上周六（18日）19個小一學生帶同父母一起出席「走塑團年飯」，自行帶備餐具到學校附近的餐廳購買午餐，一同慶團年。萱萱一家帶了2個食物盒和2個卡通膠樽，準備去購買最喜愛的珍珠奶茶。

雷太指，準備餐盒並不困難，「我哋平日有去野餐，當野餐咁準備餐具和餐盒就足夠」。萱萱更向記者展示最愛的熱帶魚飲管，果真非常喜歡海洋生物。而雷太又表示，家中的環保飲管均是小姊弟參與不同的活動收集回來，並不需要額外花錢購買。在貼有白色「走塑」商店購物，更可以享有扣減一元的優惠。平日外賣餐盒需要加一元，假如使用優惠，前後慳了兩元呢！

認住這張貼紙。

可惜，萱萱原本想去的餐廳在早上沒有開門，他們一家則轉去貼有藍色「走塑」貼紙的餐廳。看到最愛的珍珠奶茶緩緩裝入自備的膠樽之中，小朋友感到異常興奮。「好開心，可以用最鍾意嘅樽飲。」萱萱笑說。

雷太則覺得店家的服務很不錯，「雖然我哋準備嘅餐盒比較細，但店家都幫忙裝到滿晒，冇因為容量細而偷工減料」。她又稱讚萱萱對環保很「上心」，常常把學到的知識回家分享，又「督促」父母平日活得更環保。

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期望小學生回家傳播環保訊息

記者所見，家長和學生對「走塑」也十分支持，而且他們攜帶的餐盒也各有特色，有些是省位置的食物袋，有些是傳統的保溫食壺，更記得帶備瓶子盛載飲品，毫不需要臨時用上塑膠用品。而且，他們買回來的食物也各有特色，有餃子、粥麵、曲奇餅等等，可見大埔區參與的商店種類非常豐富。

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綠色和平社區外展主任吳思敏認為，是次小學生的「走塑」體驗很成功，父母帶備的餐盒都很合適，在社區「走塑」其實不如想像中困難。「有啲父母帶嘅摺疊式餐具、食物袋，其實都好慳位。而且走塑商店多，即使帶餐盒落街買上屋企食，都好方便。」她期望小一的同學能把成功的「走塑」經驗分享，和家人一起在生活之中實踐。

綠色和平社區外展主任吳思敏

展出一星期塑膠量小屋

小朋友在享用完自己購買的食物後，綠色和平另有聽故事、寫綠色揮春和參觀小屋活動給學生參與。

其中的「膠屋」其實是一個100呎左右的模擬居所，由60個家庭儲存一個星期在超市購物後的塑膠包裝，機構另有從其他渠道獲得的塑膠包裝袋，統統放置在小屋之中，當中包括有保鮮紙、洗衣粉包裝、膠樽等等。在組裝時，已有學生驚嘆：「好污糟呀！」機構希望藉此警示，假如我們的生活方式不再「走塑」，未來的居住環境就是如此「污糟」。