為環保走上街頭約見議員　英華小學10歲男生：這是我們的未來

去年當選《時代雜誌》「年度風雲人物」，有「瑞典環保少女」之稱的Greta Thunberg致力提高全球對全球暖化等環境問題的警覺性，更曾發起由學生主導的罷課和抗議行動（Fridays for Future），引來全球各地的學生和應。在香港，十歲男生Lance深受Greta啟發，把行動帶到香港，每逢星期五，不論當天是否上課日，也會帶著自製的紙牌橫額走上街頭，希望喚醒人們對氣候變化的關注。「如果我們現在不行動，地球的壽命只餘下十年。我現在所做的，是為了我們的未來。」 攝影：鄧煥儀 （部分相片由受訪者提供）

在街頭感染別人

十歲的Lance從小已從大人口中聽過環保概念，在校也接觸到氣候變化，但促使他決心為環保出一分力的，是「瑞典環保少女」Greta Thunberg。他在網上看到Greta的演說片段，有感她為環保做了實事，十分佩服她的堅毅。「Greta曾經身體力行，坐船橫越大西洋，正好為人們樹立了一個榜樣，感染別人減少搭飛機。」為了環保，Lance與家人率先從自身習慣開始做起。他的媽媽Martina也十分注重環保，亦支持兒子的理念，一家人除了減少於假期搭飛機外遊、茹素，亦會在家自製豆奶、環保酵素，更會每月自發清潔沙灘或紅樹林。「大人為了賺錢，損害了環境，卻要我們去承受。如果我們現在不行動，地球的壽命只餘下十年，嚴重天災將會相繼出現。」

+ 16 + 15 + 14

為了提高其他人對環保的意識，讓更多人為未來而實踐環保，Lance於去年9月，開始單人匹馬在學校發起Fridays for Future行動，漸漸有4至6位同學參與其中。「第一日在校內罷課，被學校制止了，後來改於上課前的時間行動。」Lance每次行動，會因應當下最熱門的話題與途人交流。



「如臨近節日，便會講解如何減少一次性包裝、不必要的裝飾。通常是由事件引入，解釋起因，講解我們可以有什麼行動。目的是想令更多人知道世界正在發生什麼事，什麼是氣候變化。」如果星期五是學校假期，Lance則會帶同橫額，在住所附近行動。他直言，不是很多人會停下腳步來聽他講解，但他卻從未想過放棄。「最挫敗嘅唔係人哋冇停低聽，而係聽咗但唔會行動，當耳邊風，咁就可能會嬲嬲哋。但人哋講我壞話，我反而冇咩嘢。做環保都預咗係咁，唔會影響到我，正如Greta都受到好多批評。」

+ 4 + 3 + 2

由上而下的改變

Lance提議，環保習慣的入門第一步，是走塑和回收。「政府的回收率很低，把物品丟入回收筒，其實很大機會落入堆填區。可以依靠規模較小的機構或大學的回收服務，它們的回收率相對地高。」此外，他亦建議定期進行沙灘清潔，雖然不是為環境帶來直接的改變，但可助緩解因氣候變化帶來的影響，減低動物意外進食塑膠的機會。

+ 13 + 12 + 11

要實實在在的改善氣候問題，Lance更希望可以由上而下推動社會改變。他約見向來關注環保議題的立法會議員朱凱迪，商討可行的行動。「與他談過後，知道實際上要解決的問題比想像中大。」朱凱迪表示，環保議題需要下一代接棒繼續推動，而一個十歲男孩在街頭向不同人士宣揚環保信息，其感染力會比成人大。Lance接下來的目標，是去信區議會，希望每個區議會皆可成立一個關注氣候變化的委員小組。「可以的話，做得愈多愈好。」