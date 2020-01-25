【新年好去處】兒童版槍戰場學團隊合作　啟發孩子領導才能

玩具槍是小朋友喜歡的玩具之一，特別深受男孩子歡迎，而近年流行入海棉彈的「nerf gun」由於相對安全，所以亦較多家長購買給小朋友。而有臨床心理治療師表示小朋友之間玩槍及模擬槍射擊可宣洩負面情緒、適應力，有助心理健康。今個月新進駐油塘的射擊工作室，佔地超過三萬尺，提供多款「nerf gun」海棉彈槍，而且場內設置大透明窗，供在休息區的家長可隨時觀戰之餘又不怕「中彈」，讓小朋友可以與志同道合的朋友仔一齊過足槍癮。 攝：黃舒慧 場地提供：Shootingworkshop(SWS)射擊工作室

Shootingworkshop射擊工作室是室內(S.W.S) CQB場地，即CLOSE QUARTERS BATTLE(室內近戰)，與一般WARGAME玩法大致相似，但對戰距離較近較刺激，與室外WAR GAME場最大分別是以模仿室內場景為主，現場設置的場景有房間、大廳、迷宮、貨倉、危險倉庫、監倉等，多個仿真場景，增加對遊戲投入度。而特別為6歲至10歲為小朋友而設的nerf海棉槍，小朋友在玩槍職之前先要參與在場職員的講解說明會，聽清楚遊戲玩法及規則，才可開始。

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現場職員柯柏文姐姐表示S.W.S.曾為各大公司機構、社區中心、青少年中心及學校舉辦半、一日團隊合作及領袖訓練課程。她說：「因為我們有多種玩法，讓參加者從遊戲中認識自我，塑造並發掘內在領袖素質，晵發參加者增加自信，面對挑戰。亦籍著當中的群體活動，晵導學員認識溝通合作的技巧，小組合作組織能力，面對突發危機處理，發揮領導才能，增加人與人之間的溝通。彼此討論，用行動實踐團隊合作精神。」

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當日有4位小朋友分成兩隊一起試玩，7歲的A隊成員Jayden說：「我覺得好好玩，射槍的時候最好玩，暱藏時又十分刺激，怕被敵人發現。但有時會覺得地方大很難找到敵人出來，我好想再來這裡玩。」

A隊成員Jayden玩後感：「我覺得好好玩，射槍的時候最好玩，暱藏時又十分刺激。」

另一位A隊成員是7歲的Johann，他說：「有很多地方給我們躲藏，好像電影入面的槍戰，最好玩是有很多門躲來躲去，不知道門後是否有敵人，感覺很刺激，好想下次再去。」

A隊的Johann玩後感：「有很多地方給我們躲藏，好像電影入面的槍戰。」

B隊的成員是Jasmine，她覺得場地有很多裝備，可以試不同型號的槍很好玩。隊友是9歲的Jonathan說：「我好喜歡場地好暗好刺激，但又覺得有點恐怖。都好想下次再去玩。」

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