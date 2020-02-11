【停課】網上免費學中文　推介五個網站學古文主題寫作

距離正式復課仍有一段日子，加上疫情並未受控，不排除會再次延期。不少家長都採取停課不停學的心態應對，而網上亦有很多資源協助家長教學，不但容易取得，也可以減輕家長的負擔，而香港教育城現在可以免費申請公眾帳戶，其教學資源更適合本港學童程度，今天先和大家看看中文科！

知文識趣（小四至中六）

內容涵蓋中文狀元挑戰計劃、自學遊戲及創作天地，讓學生以有趣的形式學習中文基礎知識。定期推出遊戲化的語文練習，分三大主題包括「語文樂園」、「古文知多少」、「閱讀理解」，以持續增進學生基礎中文能力及知識。

創作天地（小一至中六）

接受不同作品投稿，鼓勵學生分享創作。小學組設主題寫作、圖文創作、閱讀隨筆及散文／隨筆；中學組在上述類別之外增設詩／詞、故事／小說創作。得獎作品將輯錄成電子書。

除了直接做練習外，閱讀也是提升中文水平的方法之一，大家不妨多看書參與不同的閱讀計劃，分享自己的讀後感，也可以在「教城書櫃」免費訂閱超過600本電子書。

閱讀約章獎勵計劃（小一至中六）

讓同學撰寫書評，以閱讀帶動寫作；設「我的閱讀紀錄」工具，記錄個人化閱讀歷程。生

閱讀挑戰計劃（小一至中六）

為指定書籍提供試閱內容及相關遊戲化小測，並以互動挑戰形式，提升學生閱讀能力。

e悅讀獎勵計劃（小一至中六）

讓經已訂閱並正使用「e悅讀學校計劃」閱讀組合的學校，透過此計劃鼓勵全校學生閱讀電子書，培養持續閱讀習慣。