【武漢肺炎】停課增家庭摩擦？心理學家：宜與小朋友制定時間表

武漢肺炎肆虐，截至今日（2月5日）香港共有18宗確診個案，教育局亦宣布中、小學、幼稚園學童停課至3月2日——面對這個突如其來的長假期，很多家長都不知道如何是好，甚至因長期困在家中，引發負面情緒和磨擦。註冊心理學家程衞強Victor Ching便分享小貼士，助父母捱過「困獸鬥」！

停課影響親子關係 家長精神健康更值關注

很多人都擔心停課時間過長會影響小朋友的心理健康，尤其無法回校見到老師、朋友同學會感到孤獨，但註冊心理學家Victor指出，小朋友見不到同學對其心理影響不大，最多是想念同學、感到沉悶，但停課對家長的心理影響則比較明顯。

「困獸鬥」會增加家長和小朋友間的磨擦。（龔嘉盛攝）

Victor解釋，小朋友被逼留在家中，又無法外出玩耍或參加課外活動「放電」，可能會有情緒低落、欠缺動力的自然反應，或者在家中扭計「搞搞震」，與家長或照顧者的磨擦增加。

對比起小朋友的心理影響，其實家長更應該照顧自己的情緒。Victor指出武漢肺炎襲港期間，家長或會有各種負面情緒，例如被逼留在家中可能影響親子關係、看到疫情新聞而引起恐懼和無力感，對政府的防疫措施感到不滿等等……

相處時間增加，大家應更注重溝通和協調。（gettyimages）

負面情緒積累更容易影響家長和小朋友的關係，因此Victor建議大人應時刻關注自己的心理狀態，有需要時可打電話與家人、朋友傾訴，甚至尋求專業人士和社工協助。另外，若小朋友已就讀幼稚園高班甚至小學，大人嘗試與他們解析香港現況和分享情緒，並且鼓勵小朋友講出自己的感受。

互相分享和坦白彼此的感受，有助學習管理情緒。 Victor Ching 註冊心理醫生

活動量大減 建議訂立時間表維持規律

除了精神健康，父母亦特別關注小朋友運動不足的問題。Victor指出停課打破小朋友的日常生活規律，被逼逗留家中而缺乏運動量，有機會影響身體發展。

目前不建議家長帶小朋友外出活動，因為擔心小朋友與人接觸時增加染病可能（coffee89921@IG）

有見及此，Victor建議家長跟小朋友訂立時間表，包括分配一天內看書、做練習的學習時間、作息及玩樂的時間，讓小朋友持續學習之餘，亦有看電視、玩玩具的休閒活動。

另外世衛建議小朋友每天應有適當的戶外活動時間，但現時社會狀況又不宜帶小朋友外出玩耍，所以Victor認為家長跟小朋友做一些輕量運動，例如幼童可做踎低起身動作，而小學生則可試試平板支撐、登山跑等強度較高的運動，不過體適能訓練最終應按小朋友的年齡和身體狀況而定，家長不妨諮詢相關專家意見。