【兒童身高】睡姿間接影響孩子長高　脊醫話你知最理想姿勢

有足夠及質素好的睡眠是孩子長高的重要因素。因為孩子長高主要受到生長激素影響，而生長激素會在我們深睡時分泌得特別旺盛。除此之外，原來睡姿都會對長高有間接的影響。如果孩子睡覺時感到脊椎不適，經常醒過來，可能會影響睡眠質素，變相影響長高。 註冊脊骨神經科醫生何梖榮簡單解釋三大睡姿對脊椎的影響，分析哪個睡姿對孩子長高最為理想。

仰睡、側睡和俯睡是三種最常見的睡姿。何脊醫指，俯睡是最欠佳的睡姿。因為我們趴在床上時，頸部要長期扭向左右其中一邊，容易受傷；腰部也會受到更大壓力，長期俯睡可能會出現腰痛的情況，所以大家要盡量避免。

側睡的話，就要留意要將雙腳一同微微屈曲，會較容易維持腰部的自然弧度。若果一隻腳伸直，另一隻腳曲起，就會把腰部扭著；而像「蝦米」般屈曲身體，也會影響腰部活動和脊椎伸展。側睡時，有孩子會喜歡擁著抱枕，如果是小抱枕小玩偶就沒有問題，但如果是大抱枕，孩子用雙腳夾著，就會影響睡姿。

想幫助孩子長高，何脊醫比較建議仰睡，再配合較硬的床褥。這樣更容易讓孩子的脊椎自然地伸展拉直。

一般來說，孩子去到2歲左右，父母都能夠留意到他們的睡眠習慣。何脊醫提醒，如果看到孩子俯睡一定要助他改掉習慣；如果孩子喜歡側睡，就要留意枕頭要較為高一點，讓肩膀有空間不會受壓，還要教導孩子將腳微微屈曲；如果孩子喜歡仰睡，枕頭就不用太高，有些少弧度承托到頭部便可。

另外，何脊醫指很多孩子本身日常都有姿勢問題，例如寒背、翹腳等等，這些問題會影響他們的高度，家長要多加留意。